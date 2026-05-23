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Técnico elogia Endrick e diz que convocação pela Seleção era 'inevitável'

Técnico do Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, elogiou jogador durante sua passagem pelo clube

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:51

Endrick comemora o gol diante do PSG
Endrick comemora o gol diante do PSG Crédito: Lyon/ Divulgação

O técnico do Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, elogiou a evolução de Endrick durante sua passagem pelo clube francês e afirmou que a convocação do atacante para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 era “inevitável”.

Em entrevista ao Flashscore, o treinador destacou o desempenho do jovem no período em que esteve em Lyon. “Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo”, disse.

Fonseca também ressaltou o processo de adaptação do brasileiro. “Para um jogador que precisou se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe e a uma nova cidade, ele evoluiu muito. Melhorou fisicamente, taticamente e passou a participar mais do jogo coletivo. Não me surpreende. Foi um jogador realmente muito importante para nós”, afirmou.

Emprestado pelo Real Madrid entre janeiro e maio deste ano, Endrick ganhou espaço no Lyon e encerrou a passagem em alta. Em cinco meses, disputou 21 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências.

Apesar do bom desempenho, o atacante não permanecerá no clube francês e retornará ao Real Madrid. A informação foi confirmada por Fonseca na última semana.

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