COPA DO MUNDO

Técnico elogia Endrick e diz que convocação pela Seleção era 'inevitável'

Técnico do Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, elogiou jogador durante sua passagem pelo clube



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:51

Endrick comemora o gol diante do PSG Crédito: Lyon/ Divulgação

O técnico do Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, elogiou a evolução de Endrick durante sua passagem pelo clube francês e afirmou que a convocação do atacante para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 era “inevitável”.

Em entrevista ao Flashscore, o treinador destacou o desempenho do jovem no período em que esteve em Lyon. “Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo”, disse.

Fonseca também ressaltou o processo de adaptação do brasileiro. “Para um jogador que precisou se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe e a uma nova cidade, ele evoluiu muito. Melhorou fisicamente, taticamente e passou a participar mais do jogo coletivo. Não me surpreende. Foi um jogador realmente muito importante para nós”, afirmou.

Emprestado pelo Real Madrid entre janeiro e maio deste ano, Endrick ganhou espaço no Lyon e encerrou a passagem em alta. Em cinco meses, disputou 21 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências.