Técnico elogia Endrick e diz que convocação pela Seleção era 'inevitável'

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Wladmir Pinheiro
Estadão
Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:51
O técnico do Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, elogiou a evolução de Endrick durante sua passagem pelo clube francês e afirmou que a convocação do atacante para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 era “inevitável”.
Em entrevista ao Flashscore, o treinador destacou o desempenho do jovem no período em que esteve em Lyon. “Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo”, disse.
Fonseca também ressaltou o processo de adaptação do brasileiro. “Para um jogador que precisou se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe e a uma nova cidade, ele evoluiu muito. Melhorou fisicamente, taticamente e passou a participar mais do jogo coletivo. Não me surpreende. Foi um jogador realmente muito importante para nós”, afirmou.
Emprestado pelo Real Madrid entre janeiro e maio deste ano, Endrick ganhou espaço no Lyon e encerrou a passagem em alta. Em cinco meses, disputou 21 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências.
Apesar do bom desempenho, o atacante não permanecerá no clube francês e retornará ao Real Madrid. A informação foi confirmada por Fonseca na última semana.