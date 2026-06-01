Uma semana após ataque do BDM, CV mata dois rivais em sequência no Lobato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:00
Para toda ação há uma reação. Na guerra do tráfico em Salvador, a máxima voltou a se repetir em um dos bairros do Subúrbio Ferroviário. Uma semana após o Bonde do Maluco (BDM) promover uma série de ataques em diferentes pontos da capital baiana, incluindo a Fazenda Grande do Retiro, o Comando Vermelho (CV) reagiu na madrugada desta terça-feira (27) com a execução de dois rivais no Lobato.
CV ataca Lobato e mata dois do BDM
A primeira investida ocorreu na Avenida do Pontilhão, no Jardim Lobato, área predominantemente residencial. Em seguida, traficantes da facção carioca realizaram um segundo ataque ne região da Cocota. Segundo informações apuradas pela Coluna, integrantes do BDM foram cercados e não tiveram chance de defesa. Uma das vítimas foi identificada como “Cabeludo”.
Os ataques são mais um capítulo da disputa por áreas estratégicas do tráfico de Salvador.