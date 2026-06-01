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Uma semana após ataque do BDM, CV mata dois rivais em sequência no Lobato

Execuções aconteceram em dois pontos do bairro; uma das vítimas foi identificada pelo apelido de 'Cabeludo'

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:00

Comitiva esteve no Lobato
Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Para toda ação há uma reação. Na guerra do tráfico em Salvador, a máxima voltou a se repetir em um dos bairros do Subúrbio Ferroviário. Uma semana após o Bonde do Maluco (BDM) promover uma série de ataques em diferentes pontos da capital baiana, incluindo a Fazenda Grande do Retiro, o Comando Vermelho (CV) reagiu na madrugada desta terça-feira (27) com a execução de dois rivais no Lobato.

CV ataca Lobato e mata dois do BDM

Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação
Disparo atingiu porta de ônibus na região do Lobato por Arisson Marinho/CORREIO
Comerciante não paga taxa e tem carro incediado por traficantes no Lobato por Divulgação
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato por Divulgação
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Lobato (2012) por Arquivo/CORREIO
Kakay foi morta a tiros após ter a casa invadida no Lobato por Redes sociais
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"Berça" morre em confronto com a PM no Lobato por Divulgação
Igor Araújo dos Santos por Reprodução / Redes Sociais
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Material apreendido pela PM em Tancredo Neves por Divulgação/Ascom PM
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Homem é preso em Tancredo Neves por Divulgação
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
Traficante do CV foi preso na rodoviária por Reprodução
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
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Pastor morto em Salvador dizia que “Jesus é maior que BDM e CV” por Reprodução
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‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
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Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
'Falcão', do CV, tem mandando de prisão por Divulgação
Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação

A primeira investida ocorreu na Avenida do Pontilhão, no Jardim Lobato, área predominantemente residencial. Em seguida, traficantes da facção carioca realizaram um segundo ataque ne região da Cocota. Segundo informações apuradas pela Coluna, integrantes do BDM foram cercados e não tiveram chance de defesa. Uma das vítimas foi identificada como “Cabeludo”.

Os ataques são mais um capítulo da disputa por áreas estratégicas do tráfico de Salvador.

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