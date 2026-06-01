COLUNA BRUNO WENDEL

Uma semana após ataque do BDM, CV mata dois rivais em sequência no Lobato

Execuções aconteceram em dois pontos do bairro; uma das vítimas foi identificada pelo apelido de 'Cabeludo'

Bruno Wendel

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:00

Comitiva esteve no Lobato Crédito: Tony Silva/Divulgação

Para toda ação há uma reação. Na guerra do tráfico em Salvador, a máxima voltou a se repetir em um dos bairros do Subúrbio Ferroviário. Uma semana após o Bonde do Maluco (BDM) promover uma série de ataques em diferentes pontos da capital baiana, incluindo a Fazenda Grande do Retiro, o Comando Vermelho (CV) reagiu na madrugada desta terça-feira (27) com a execução de dois rivais no Lobato.

CV ataca Lobato e mata dois do BDM 1 de 100

A primeira investida ocorreu na Avenida do Pontilhão, no Jardim Lobato, área predominantemente residencial. Em seguida, traficantes da facção carioca realizaram um segundo ataque ne região da Cocota. Segundo informações apuradas pela Coluna, integrantes do BDM foram cercados e não tiveram chance de defesa. Uma das vítimas foi identificada como “Cabeludo”.