COLUNA BRUNO WENDEL

Das lideranças ao ‘tribunal do crime’: o avanço de CV e BDM e a escalada da violência na Bahia

Confira a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 05:00

Da geografia acidentada da capital, marcada por becos e vielas, ao Recôncavo Baiano, o Comando Vermelho (CV) mantém uma estrutura descentralizada, baseada em lideranças regionais.

Em Salvador, 'Pai Pequeno' é apontado como principal referência da facção no Complexo do Nordeste, ao lado de nomes como 'Falcão', 'Zóio de Gato' e 'Chokito', enquanto 'Val Bandeira', preso em presídio federal, segue como liderança simbólica. Na Ilha de Itaparica, 'Tio Chico' é investigado como chefe do grupo e uma das principais influências no Recôncavo.

No interior, destaca-se a líder feminina 'Juba', em Feira de Santana, ao lado de Fabrício Luz dos Santos Sacramento, com atuação em Valença e Ituberá, reforçando a estratégia de comando regionalizado adotada pela organização criminosa.

CLideranças Crédito: Reprodução

Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia 1 de 140

Decapitado era suspeito de integrar facção rival

O recente episódio de extrema violência registrado em Dias d'Ávila, presenciado por familiares da vítima, entre eles a própria mãe, é atribuído ao Comando Vermelho (CV). Segundo fontes policiais, Raí Ferreira Silva, de 17 anos, foi morto por integrantes da facção carioca, que suspeitavam de seu envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM), tendo a cabeça separada do corpo a poucos metros de casa.

Na última quinta-feira (4), homens armados chegaram em um Ford Ka branco e arrombaram a porta da residência da família, na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada. A mãe e o irmão caçula assistiram ao momento em que Raí foi arrastado para fora do imóvel e espancado na rua.

Apesar dos apelos da mãe para que o filho fosse poupado, ela acabou testemunhando a execução e a decapitação.

Jovens vítimas do tráfico 1 de 42

Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM

Não é apenas o bairro de Lobato que tem concentrado episódios recentes da guerra entre as duas maiores facções de Salvador. Em Tancredo Neves, dois homicídios são atribuídos aos confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).

O caso mais recente é o de uma mulher encontrada na Av. São João na sexta, 5, com as mãos amarradas e tiros.

Já no dia 3, um homem morreu numa troca de tiros na Rua Direta, episódio também relacionado ao conflito, segundo as forças de segurança.