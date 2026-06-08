Das lideranças ao ‘tribunal do crime’: o avanço de CV e BDM e a escalada da violência na Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 8 de junho de 2026 às 05:00
Da geografia acidentada da capital, marcada por becos e vielas, ao Recôncavo Baiano, o Comando Vermelho (CV) mantém uma estrutura descentralizada, baseada em lideranças regionais.
Em Salvador, 'Pai Pequeno' é apontado como principal referência da facção no Complexo do Nordeste, ao lado de nomes como 'Falcão', 'Zóio de Gato' e 'Chokito', enquanto 'Val Bandeira', preso em presídio federal, segue como liderança simbólica. Na Ilha de Itaparica, 'Tio Chico' é investigado como chefe do grupo e uma das principais influências no Recôncavo.
No interior, destaca-se a líder feminina 'Juba', em Feira de Santana, ao lado de Fabrício Luz dos Santos Sacramento, com atuação em Valença e Ituberá, reforçando a estratégia de comando regionalizado adotada pela organização criminosa.
Chefes que sustentam o avanço do CV na Bahia
Decapitado era suspeito de integrar facção rival
O recente episódio de extrema violência registrado em Dias d'Ávila, presenciado por familiares da vítima, entre eles a própria mãe, é atribuído ao Comando Vermelho (CV). Segundo fontes policiais, Raí Ferreira Silva, de 17 anos, foi morto por integrantes da facção carioca, que suspeitavam de seu envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM), tendo a cabeça separada do corpo a poucos metros de casa.
Na última quinta-feira (4), homens armados chegaram em um Ford Ka branco e arrombaram a porta da residência da família, na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada. A mãe e o irmão caçula assistiram ao momento em que Raí foi arrastado para fora do imóvel e espancado na rua.
Apesar dos apelos da mãe para que o filho fosse poupado, ela acabou testemunhando a execução e a decapitação.
Jovens vítimas do tráfico
Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM
Não é apenas o bairro de Lobato que tem concentrado episódios recentes da guerra entre as duas maiores facções de Salvador. Em Tancredo Neves, dois homicídios são atribuídos aos confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).
O caso mais recente é o de uma mulher encontrada na Av. São João na sexta, 5, com as mãos amarradas e tiros.
Já no dia 3, um homem morreu numa troca de tiros na Rua Direta, episódio também relacionado ao conflito, segundo as forças de segurança.
Mortes colocam Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM