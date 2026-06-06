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Alô Alô Bahia reúne marcas, empresas e patrocinadores para lançar festa de São João em Salvador

A festa terá como atração principal Gilberto Gil, que fará seu único show durante o período junino de 2026

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:00

Lançamento
Lançamento Crédito: Elias Dantas

O Alô Alô Bahia reuniu, na última quarta-feira (3), cerca de 50 marcas e patrocinadores para apresentar os detalhes da festa de São João que promoverá no próximo dia 16 de junho, no Trapiche Barnabé, em Salvador. O encontro aconteceu no Chile 27, novo espaço de eventos do Grupo Palacete, na Rua Chile, e contou com menu assinado pela chef Angeluci Figueiredo, à frente do restaurante Preta, com coordenação do empresário Chico Marrara.

A apresentação foi conduzida pelo diretor comercial do Alô Alô Bahia, Victor Carvalho, e pelo responsável pela inteligência digital do portal, Carlos Batalha. Durante o encontro, os convidados conheceram detalhes da programação, das ativações de marca e da proposta do evento. Com todas as cotas comerciais esgotadas, a festa consolida o interesse do mercado em iniciativas ligadas ao São João, uma das manifestações culturais mais importantes da Bahia. O Alô Alô Bahia é atualmente o maior portal social e empresarial do estado.

A festa terá como atração principal Gilberto Gil, que fará seu único show durante o período junino de 2026. Gil vem à cidade para cantar seus principais sucessos há pouco dias de comemorar 84 anos. O projeto reunirá ainda experiências gastronômicas, ambientação temática e ações voltadas à valorização das tradições nordestinas.

São João do Alô Alô Bahia

Amanda por Elias Dantas
Agnaluce por Elias Dantas
Leonardo César por Leonardo César
Claudine por Elias Dantas
Alice Thomé por Elias Dantas
Polyana por Elias Dantas
Angeluci por Elias Dantas
Marcelo Magalhães por Elias Dantas
Myrthes Sgarioni por Elias Dantas
Marileide e Júlia Cintra por Elias Dantas
José Roberto Ribeiro e Tassiana Ribeiro por Elias Dantas
Lucy Bonfim por Elias Dantas
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Amanda por Elias Dantas

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