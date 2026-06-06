ALÔ ALÔ BAHIA

Alô Alô Bahia reúne marcas, empresas e patrocinadores para lançar festa de São João em Salvador

A festa terá como atração principal Gilberto Gil, que fará seu único show durante o período junino de 2026

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Publicado em 6 de junho de 2026 às 08:00

Lançamento Crédito: Elias Dantas

O Alô Alô Bahia reuniu, na última quarta-feira (3), cerca de 50 marcas e patrocinadores para apresentar os detalhes da festa de São João que promoverá no próximo dia 16 de junho, no Trapiche Barnabé, em Salvador. O encontro aconteceu no Chile 27, novo espaço de eventos do Grupo Palacete, na Rua Chile, e contou com menu assinado pela chef Angeluci Figueiredo, à frente do restaurante Preta, com coordenação do empresário Chico Marrara.

A apresentação foi conduzida pelo diretor comercial do Alô Alô Bahia, Victor Carvalho, e pelo responsável pela inteligência digital do portal, Carlos Batalha. Durante o encontro, os convidados conheceram detalhes da programação, das ativações de marca e da proposta do evento. Com todas as cotas comerciais esgotadas, a festa consolida o interesse do mercado em iniciativas ligadas ao São João, uma das manifestações culturais mais importantes da Bahia. O Alô Alô Bahia é atualmente o maior portal social e empresarial do estado.

A festa terá como atração principal Gilberto Gil, que fará seu único show durante o período junino de 2026. Gil vem à cidade para cantar seus principais sucessos há pouco dias de comemorar 84 anos. O projeto reunirá ainda experiências gastronômicas, ambientação temática e ações voltadas à valorização das tradições nordestinas.