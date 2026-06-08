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Adolescente decapitado era suspeito pelo CV de integrar facção rival

Crime foi testemunhado pela família da vítima

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:00

A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos
A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos Crédito: Reprodução

O recente episódio de extrema violência registrado em Dias d'Ávila, presenciado por familiares da vítima, entre eles a própria mãe, é atribuído ao Comando Vermelho (CV).

Segundo fontes policiais, Raí Ferreira Silva, de 17 anos, foi morto por integrantes da facção carioca, que suspeitavam de seu envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM), tendo a cabeça separada do corpo a poucos metros de casa.

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Suspeitos de executar homem em ‘tribunal do crime’ após descumprir regras de facção são presos por Reprodução
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A vítima é Rai Ferreira Silva, de 17 anos por Reprodução

Na última quinta-feira (4), homens armados chegaram em um Ford Ka branco e arrombaram a porta da residência da família, na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada.

Operações da SSP contra lideranças criminosas na Bahia

Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
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Polícia Civil deflagra operação no Oeste por Divulgação/ Polícia Civil
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
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Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
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Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
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Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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Operação Fio Condutor por Divulgação/Polícia Civil
Operação Fio Condutor por Marcela Correia e Felipe Conceição/Polícia Civil
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
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Operação Intervenção por Alberto Maraux/SSP
Operação Brilho do Amanhã por Filipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
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Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
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Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Policiais civis acompanham retirada de pedras, entulhos, móveis e eletrodomésticos usados para impedir o avanço policial por Divulgação/ Ascom PC-BA
Alimentos vencidos são apreendidos durante operação da polícia em Salvador por Bruno Ricardo/Ascom PCBA
Operação mira grupo criminoso em Arraial D'Ajuda por Reprodução
Operação Vértice Zero por Rafael Rodrigues/SSP
Rafael Rodrigues/SSP por Rafael Rodrigues/SSP
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Operação Skywalker por Divulgação
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Operação Colecionador mira suspeitos de homicídio de por Divulgação Ascom/ PC-BA
Gaeco e PM participaram da operação por Divulgação
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
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PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
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PM realiza operação em Salvador por Divulgação PM-BA
Operação Circuito Fechado por SSP/Ascom
Operação Circuito Fechado por SSP/Ascom
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SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
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SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
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Fuzis e pistolas foram apreendidos em operação na Rocinha por Divulgação/ PMERJ
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
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Operação “Fraus Omnia” desarticula esquema criminoso no departamento de trânsito de Barreiras por Divulgação MP-BA
Uma réplica de fuzil, porções de maconha, papelotes de cocaína e munições foram apreendidas em operação em Condeúba por Divulgação / Ascom PC-BA
Operação policial aconteceu nesta sexta por Divulgação
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Arisson Marinho/CORREIO
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Operação foi realizada em três bairros de Salvador por Divulgação/PC
Operação cumpre mandados de busca e apreensão por Divulgação
Suspeito foi preso em operação por Divulgação
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Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução

A mãe e o irmão caçula assistiram ao momento em que Raí foi arrastado para fora do imóvel e espancado na rua. Apesar dos apelos da mãe para que o filho fosse poupado, ela acabou testemunhando a execução e a decapitação.

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