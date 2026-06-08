Adolescente decapitado era suspeito pelo CV de integrar facção rival

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Bruno Wendel
Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:00
O recente episódio de extrema violência registrado em Dias d'Ávila, presenciado por familiares da vítima, entre eles a própria mãe, é atribuído ao Comando Vermelho (CV).
Segundo fontes policiais, Raí Ferreira Silva, de 17 anos, foi morto por integrantes da facção carioca, que suspeitavam de seu envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM), tendo a cabeça separada do corpo a poucos metros de casa.
Jovens vítimas do tráfico
Na última quinta-feira (4), homens armados chegaram em um Ford Ka branco e arrombaram a porta da residência da família, na Segunda Travessa Alvorada, no bairro Jardim Alvorada.
Operações da SSP contra lideranças criminosas na Bahia
A mãe e o irmão caçula assistiram ao momento em que Raí foi arrastado para fora do imóvel e espancado na rua. Apesar dos apelos da mãe para que o filho fosse poupado, ela acabou testemunhando a execução e a decapitação.