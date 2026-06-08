Mortes colocam bairro de Salvador no centro da guerra entre CV e BDM

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Bruno Wendel
Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:00
Não é apenas o bairro de Lobato que tem concentrado episódios recentes da guerra entre as duas maiores facções de Salvador. Em Tancredo Neves, dois homicídios são atribuídos aos confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).
Mortes colocam Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM
O caso mais recente é o de uma mulher encontrada na Av. São João na sexta, 5, com as mãos amarradas e tiros.
Operações da SSP contra lideranças criminosas na Bahia
Já no dia 3, um homem morreu numa troca de tiros na Rua Direta, episódio também relacionado ao conflito, segundo as forças de segurança.