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Mortes colocam bairro de Salvador no centro da guerra entre CV e BDM

Uma mulher foi encontrada morta com as mãos amarradas na Avenida São João, enquanto um homem morreu em troca de tiros na Rua Direta

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:00

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Não é apenas o bairro de Lobato que tem concentrado episódios recentes da guerra entre as duas maiores facções de Salvador. Em Tancredo Neves, dois homicídios são atribuídos aos confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).

Mortes colocam Tancredo Neves no centro da guerra entre CV e BDM

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Beiru/Tancredo Neves: 22 tiroteios, 5 mortos e 5 feridos por Google
Policiamento em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio foi registrado em Tancredo Neves por Reprodução
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus atravessado em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Ônibus atravessados em via do bairro de Tancredo Neves por Reprodução
Artefato explosivo encontrado em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tiroteio na madruga desta sexta-feira (10) por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves: PM liberta refém, prende bandido e apreende arma, drogas e granada por Polícia Militar
Tancredo Neves é, segundo o IBGE, a 10º maior favela do Brasil por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Drogas, dinheiro, celulares e relógios foram apreendidos em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiamento foi reforçado no bairro de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Operação em Tancredo Neves por Alan Dantas/SSP
Acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves por Reprodução/Redes Sociais
Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves por Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador
Ônibus circulam em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros em casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Arisson Marinho
Cápsula de balas em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Marcas de tiros ficaram espalhadas em carros e casas de Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Moradores pedem paz em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Fachada de casa foi atingida por diversos disparos em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Disparos atingiram carros estacionados em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Uma mulher condenada a mais de 12 anos de prisão por matar o companheiro foi presa em Tancredo Neves por Divulgação/PC
Tancredo Neves liderou ranking de tiroteios em bairros em 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
Cápsulas apreendidas pelo chão após mortes em Tancredo Neves por Arisson Marinho
Caminhão perde controle, bate em carro e derruba poste em Tancredo Neves por Reprodução
Reféns são liberados e oito suspeitos são presos em Tancredo Neves por Reprodução/TV Bahia
Armas, drogas e granada apreendidas em Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Dupla faz refém em fuga no bairro de Tancredo Neves por Reprodução/TV Bahia
Sequestro em Tancredo Neves por SSP-BA
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves e Arenoso por Arisson Marinho/CORREIO
Tancredo Neves por Divulgação/SSP-BA
Policiais foram na Rua Nova Esperança, para constatar informações sobre a construção da barreira. por Divulgação/SSP
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CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO

O caso mais recente é o de uma mulher encontrada na Av. São João na sexta, 5, com as mãos amarradas e tiros.

Operações da SSP contra lideranças criminosas na Bahia

Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução
Polícia Civil deflagra operação no Oeste por Divulgação/ Polícia Civil
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Itapuã em Paz por Tony Silva e Felipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação Fio Condutor por Divulgação/Polícia Civil
Operação Fio Condutor por Marcela Correia e Felipe Conceição/Polícia Civil
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação mira traficantes no Engenho Velho de Brotas por Alberto Maraux/SSP
Operação Intervenção por Alberto Maraux/SSP
Operação Brilho do Amanhã por Filipe Conceição/Ascom-PCBA
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação descobriu roça de maconha que usava sistema solar por Divulgação/SSP
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação reúne forças policiais por Divulgação
Um trator é usado na desobstrução das ruas em 3 bairros: Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira por Divulgação/ Ascom PC-BA
Ações nos bairros de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira também retiraram pontos de energia em via pública e também realizou levantamentos investigativos por Divulgação/ Ascom PC-BA
Policiais civis acompanham retirada de pedras, entulhos, móveis e eletrodomésticos usados para impedir o avanço policial por Divulgação/ Ascom PC-BA
Alimentos vencidos são apreendidos durante operação da polícia em Salvador por Bruno Ricardo/Ascom PCBA
Operação mira grupo criminoso em Arraial D'Ajuda por Reprodução
Operação Vértice Zero por Rafael Rodrigues/SSP
Rafael Rodrigues/SSP por Rafael Rodrigues/SSP
Operação Vértice Zero por Rafael Rodrigues/SSP
Operação Skywalker por Divulgação
Operação Skywalker por Divulgação
Operação Colecionador mira suspeitos de homicídio de por Divulgação Ascom/ PC-BA
Gaeco e PM participaram da operação por Divulgação
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM realiza operação em Salvador por Divulgação PM-BA
Operação Circuito Fechado por SSP/Ascom
Operação Circuito Fechado por SSP/Ascom
Operação acontece no Complexo do Nordeste de Amaralina por SSP/Divulgação
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Operação Pertinaz por Polícia Civil
Operação Pertinaz por Operação Pertinaz
Operação Pertinaz por Operação Pertinaz
Operação Pertinaz por Operação Pertinaz
MPBA e Polícia Federal deflagram operação contra homem que vendeu fuzil a organização criminosa por Divulgação MP-BA
Fuzis e pistolas foram apreendidos em operação na Rocinha por Divulgação/ PMERJ
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra grupo responsável por roubos de canetas para emagrecimento por Tony Silva / Ascom-PCBA
Operação Silêncio das Armas pretende destruir cerca de 30 toneladas de armamento por Feijão Almeida/ GOVBA
Operação Skywalker cumpre 17 mandados de prisão e revela rede interestadual ligada ao tráfico e comércio ilegal de armas por Divulgação / PC-BA
Polícia Civil deflagra Operação Skywalker contra o crime organizado na Bahia por Divulgação / PC-BA
Operação “Fraus Omnia” desarticula esquema criminoso no departamento de trânsito de Barreiras por Divulgação MP-BA
Uma réplica de fuzil, porções de maconha, papelotes de cocaína e munições foram apreendidas em operação em Condeúba por Divulgação / Ascom PC-BA
Operação policial aconteceu nesta sexta por Divulgação
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Arisson Marinho/CORREIO
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Reprodução/SSP
Operação foi realizada em três bairros de Salvador por Divulgação/PC
Operação cumpre mandados de busca e apreensão por Divulgação
Suspeito foi preso em operação por Divulgação
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Operação acontece em Salvador e Região Metropolitana por Reprodução

Já no dia 3, um homem morreu numa troca de tiros na Rua Direta, episódio também relacionado ao conflito, segundo as forças de segurança.

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