COLUNA BRUNO WENDEL

Mortes colocam bairro de Salvador no centro da guerra entre CV e BDM

Uma mulher foi encontrada morta com as mãos amarradas na Avenida São João, enquanto um homem morreu em troca de tiros na Rua Direta

Bruno Wendel

Publicado em 8 de junho de 2026 às 15:00

CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Não é apenas o bairro de Lobato que tem concentrado episódios recentes da guerra entre as duas maiores facções de Salvador. Em Tancredo Neves, dois homicídios são atribuídos aos confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).

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O caso mais recente é o de uma mulher encontrada na Av. São João na sexta, 5, com as mãos amarradas e tiros.

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