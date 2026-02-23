POLÍTICA

ACM Neto quer revisão econômica da ponte Salvador-Itaparica antes de tirar obra do papel

Iphan apontou falhas no relatório da estrutura e não deu aval à licença de instalação da ponte Salvador-Itaparica

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:00

Pré-candidato ao governo da Bahia e ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Pré-candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) afirmou que pretende, se eleito, submeter a Ponte Salvador–Itaparica a uma análise de viabilidade econômica antes de dar qualquer passo para avançar com a obra.

"A ponte é muito importante. Em relação à importância estratégica da ponte, ninguém discute, para Salvador, as ilhas, o Recôncavo, o Baixo Sul, e para a Bahia. É um projeto muito importante. Mas eu não vou tocar esse projeto com promessa, com propaganda, com discurso. Então, nós vamos sentar, vamos ter que avaliar a viabilidade econômica do projeto. Vamos ter que conversar com os chineses, que estão hoje tocando. Eu estive na China no ano passado e disse às autoridades chinesas que, se eu tiver a oportunidade de ser eleito governador, eu faço questão de sentar com eles, com as empresas, para tentar tirar o projeto do papel. Mas não vai ser com promessa, não vai ser com propaganda, vai ser com trabalho real", declarou Neto, em entrevista ao CORREIO (clique aqui e confira na íntegra).

