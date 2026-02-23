Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto quer revisão econômica da ponte Salvador-Itaparica antes de tirar obra do papel

Iphan apontou falhas no relatório da estrutura e não deu aval à licença de instalação da ponte Salvador-Itaparica

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:00

Vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto
Pré-candidato ao governo da Bahia e ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Pré-candidato ao governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) afirmou que pretende, se eleito, submeter a Ponte Salvador–Itaparica a uma análise de viabilidade econômica antes de dar qualquer passo para avançar com a obra.

"A ponte é muito importante. Em relação à importância estratégica da ponte, ninguém discute, para Salvador, as ilhas, o Recôncavo, o Baixo Sul, e para a Bahia. É um projeto muito importante. Mas eu não vou tocar esse projeto com promessa, com propaganda, com discurso. Então, nós vamos sentar, vamos ter que avaliar a viabilidade econômica do projeto. Vamos ter que conversar com os chineses, que estão hoje tocando. Eu estive na China no ano passado e disse às autoridades chinesas que, se eu tiver a oportunidade de ser eleito governador, eu faço questão de sentar com eles, com as empresas, para tentar tirar o projeto do papel. Mas não vai ser com promessa, não vai ser com propaganda, vai ser com trabalho real", declarou Neto, em entrevista ao CORREIO (clique aqui e confira na íntegra).

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado

Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica: sondagem por Kiko Silva
A primeira perfuração da ponte Salvador-Itaparica com o uso de plataforma  por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação/Seinfra
1 de 4
Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação

Recentemente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apontou falhas no relatório da estrutura e não deu aval à licença de instalação da ponte Salvador-Itaparica.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Concessionária é notificada após Iphan negar licença de instalação para a ponte Salvador-Itaparica

Iphan aponta falhas em relatório e não dá aval à licença de instalação da ponte Salvador-Itaparica

Deputado aliado de Jerônimo não acredita que chineses vão construir ponte Salvador-Itaparica

Governo contrata empresa por R$ 18 milhões para ponte Salvador-Itaparica e oposição critica: 'Enganação'

ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'

Mais recentes

Imagem - Lula inelegível em 2026? TSE julga se desfile de Carnaval foi propaganda antecipada

Lula inelegível em 2026? TSE julga se desfile de Carnaval foi propaganda antecipada
Imagem - ACM Neto promete reorganizar contas da Bahia: 'Não vou aceitar um estado quebrado'

ACM Neto promete reorganizar contas da Bahia: 'Não vou aceitar um estado quebrado'
Imagem - Ex-prefeito ironiza 'chapa 4G' anunciada por Jaques Wagner: 'Ultrapassada'

Ex-prefeito ironiza 'chapa 4G' anunciada por Jaques Wagner: 'Ultrapassada'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo