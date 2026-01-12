Acesse sua conta
Deputado aliado de Jerônimo não acredita que chineses vão construir ponte Salvador-Itaparica

A obra, segundo promessa do governador Jerônimo Rodrigues (PT), tem previsão de conclusão em 2030

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:00

Deputado federal Félix Mendonça Júnior
Deputado federal Félix Mendonça Júnior Crédito: Reprodução/Youtube

Integrante da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT) demonstrou ceticismo, nesta segunda-feira (12), quanto à possibilidade de o consórcio chinês efetivamente construir a ponte Salvador–Itaparica. A obra, segundo promessa do governador Jerônimo Rodrigues (PT), tem previsão de conclusão em 2030.

Na avaliação de Félix Júnior, o governo deveria realizar uma nova licitação, ampliando a disputa para consórcios de outros países. “Eu acho que nós deveríamos repensar essa ponte. A licitação dela. Fazer uma grande licitação internacional, com chamada para o Banco Mundial, empresas alemãs, da Turquia, que são grandes construtores, dos Estados Unidos. Se a gente só esperar pelos chineses,... é contrato assinado, depois contrato reformado, depois é contrato assinado de novo”, declarou o deputado, em entrevista à rádio Sociedade.

Segundo o deputado, o maior problema em acordos com empresas chinesas é a dificuldade delas de adequação às normas internacionais. "Vai reclamar com quem nos contratos com os chineses? Não tem a quem reclamar. Vai reclamar com o próprio o contratante?", questionou. “Ninguém espere que chinês vá fazer bondade na Bahia ou bondade no Brasil. Eles estão aqui para lucrar, auferir vantagem. Então, a gente tem que tratar eles, não como brasileiros, mas como país que quer investir na Bahia e no Brasil", emendou.

Félix Júnior também colocou em dúvida se a BYD de fato irá produzir veículos na fábrica de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, ou se a operação se limitará à montagem de componentes fabricados na China e trazidos para o estado.

"Vamos ver se essa fábrica vai produzir mesmos os carros, se os impostos, que estão sendo ofertados ao governo chinês, estão sendo bem utilizados pela fábrica. Ou se está montando o carro, botando a roda de um lado e do outro, e fingindo que está montando", acrescentou.

