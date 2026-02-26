NOVELA DAS SETE

Eduarda rejeita Luan, que não desiste; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (26)

Furto do livro de ervas também ganha destaque na exibição de hoje

Kamila Macedo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 18:17

Gabz como Eduarda Rosa em "Coração Acelerado" Crédito: Reprodução/ Globoplay

No episódio de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (26), Eduarda (Gabz) rejeita Luan (Lucas Wickhaus), confessando que não possui sentimentos amorosos por ele. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) diz a Janete (Letícia Spiller) que irá se divorciar de Zilá (Leandra Leal). Após conversa, Janete fala com Zuzu (Elisa Lucinda) sobre a situação entre Alaorzinho e Zilá.

Luan não desiste e convida Eduarda para ir ao rancho de João Raul. Cinara (Ramille) faz promessa de se vingar de Alaor (Marcos Caruso), utilizando seu livro de ervas, que foi roubado de Nora (Virgínia Rosa).

João Raul questiona Naiane sobre sua chegada surpresa no Rancho. Leocádia (Cida Mendes) e Rosalva (Luciana Souza) não encontram o livro de Nora com Cinara.

Coração Acelerado é exibida por volta das 19h30, logo após o BATV.