Cidade pinta faixas de sinalização em rodovias com tinta fluorescente para reduzir acidentes; veja o que muda

Agência Correio
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:00
O Governo da Malásia está realizando um experimento de segurança para tentar reduzir acidentes rodoviários: um pequeno trecho de 245 m no distrito de Hulu Langat será substituído por faixas fluorescentes.
Iniciado em 2023, o experimento visa aumentar a visibilidade e testar se essas faixas são mais eficazes do que as brancas tradicionais. Até agora, o feedback dos motoristas foi positivo, com alegações de maior visibilidade na escuridão total.
Alexander Nanta Linggi, Ministro de Obras Públicas da Malásia, afirmou que o sistema foi concebido para melhorar a vida de cidadãos de zonas rurais em que o acesso à iluminação é precário.
Outro resultado positivo foi em relação ao desempenho das faixas durante a chuva, situação em que, mesmo com a visibilidade reduzida, a tinta fluorescente era visível aos motoristas.
Mesmo com resultados positivos na Malásia, a implementação integral é um obstáculo, principalmente por razões econômicas. O metro quadrado de tinta fluorescente custa € 876, enquanto a tinta tradicional custa € 47, o equivalente a R$ 5.315 e R$ 285, respectivamente.
Essa barreira financeira já foi enfrentada em outros países que realizaram testes parecidos, como a Holanda e a Austrália.
Porém, o país da Oceânia está avançando com a implementação deste tipo de faixa. O governo aprovou um investimento de 245 milhões de dólares australianos para expandir a área de estradas cobertas neste programa de segurança rodoviária.