Tatiana Sampaio: a cientista por trás da descoberta que pode revolucionar a ciência

Com esse feito, a cientista é a primeira brasileira a se aproximar do Prêmio Nobel de Medicina, um feito quase alcançado por Carlos Chagas em 1909

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:32

Tatiana Coelho de Sampaio é um dos grandes nomes da ciência brasileira da atualidade
Tatiana Coelho de Sampaio é um dos grandes nomes da ciência brasileira da atualidade

Recentemente, a cientista Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ganhou os holofotes por causa dos seus estudos com a polilaminina, que podem levar à cura de alguns casos de tetraplegia.

Seu nome começou a circular com ainda mais intensidade devido à polêmica envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca, que foi nomeada por um entrevistado da revista Veja como “indiscutivelmente a mulher mais relevante do país”.

Tatiana Sampaio por Divulgação
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Bruno conheceu ex-ginasta Lais Souza por Reprodução
Essa fala gerou uma repercussão nas mídias sociais que levantaram o nome de Tatiana como uma opção mais relevante no cenário nacional.

Pesquisa com a polilaminina

O estudo teve como berço o Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ em 1998 e tinha como objetivo desenvolver um medicamento capaz de tratar lesões medulares e devolver total ou parcialmente o movimento dos membros do paciente.

O principal candidato foi a polilaminina, um composto produzido a partir da placenta humana, que é em parte produzido naturalmente pelo próprio corpo e é utilizado pelo organismo na ligação de neurônios.

A amostragem do experimento com o composto foi de oito pacientes, tanto paraplégicos (paralisados da cintura para baixo) quanto tetraplégicos (paralisados da cintura para cima).

Resultados até o momento

Durante o estudo, o medicamento experimental foi aplicado na área lesionada da medula, com o objetivo de estimular as estruturas nervosas presentes a se conectarem, tal como os neurônios são estimulados naturalmente no organismo.

Nos testes, seis dos pacientes apresentaram melhoras substanciais em suas lesões. Um deles, vítima de tetraplegia, conseguiu atingir a recuperação completa dos seus movimentos.

Em janeiro de 2026, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o começo de estudos clínicos para avaliar a segurança do medicamento, para posterior aplicação comercial.

