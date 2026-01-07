FAMOSOS

Dez quartos, cinema e sala de jogos: conheça a mansão de R$ 9 milhões de Deborah Secco em Orlando

Casa tem áreas temáticas e espaços de lazer dignos de um resort

7 de janeiro de 2026

Deborah Secco Crédito: Reprodução/Instagram

Deborah Secco recebeu as chaves de sua mais nova mansão em Orlando, nos Estados Unidos. A casa está avaliada em cerca de R$ 9 milhões e tem nada menos que dez quartos e oito banheiros, além de espaços de lazer dignos de um resort, incluindo áreas temáticas pensadas para o entretenimento infantil e familiar. A atriz acompanhou a entrega do imóvel e se emocionou ao cruzar a porta do imóvel.

"Eu estava ansiosa para conhecer, já tinha visto pela internet, mas não consegui vir antes por causa das gravações. Fico muito emocionada, é uma alegria enorme, eu nem sei dizer", disse ao portal LeoDias. A artista contou que alguns amigos já se hospedaram no local, mas essa foi a primeira vez em que ela esteve presencialmente na mansão.

Deborah também destacou a importância da filha, Maria Flor, de 9 anos, para o projeto. A atriz contou que viaja a Orlando todos os anos desde a gravidez, e comentou que a casa foi pensada para criar experiências memoráveis em família, com muitos detalhes escolhidos pessoalmente pela menina, que é fruto do antigo relacionamento com Hugo Moura.

"Maria é sem dúvida a coisa mais importante da minha vida inteira. Quando a gente é mãe, qualquer sonho que a gente tem para gente é potencializado", falou.

Entre os ambientes preferidos da artista, está o andar superior, que combina cinema e sala de jogos com uma decoração temática. "A minha sensação é de que eu estou entrando no Epic, aquele parque novo da Universal. Tem Harry Potter, tem Como Treinar o Seu Dragão, que fazem muito parte da vida da Maria". Minions e outros personagens também estão presentes. "Tudo dessa casa foi muito escolhido por ela e muito feito para ela".

