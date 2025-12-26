MANOBRA SALVADORA

Bebê é salva por policiais após se engasgar em Itinga

Militares da 81ª CIPM aplicaram manobra de Heimlich

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:03

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma ação rápida e decisiva de policiais militares evitou uma tragédia na manhã de quarta-feira (24), em Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Uma bebê que havia se engasgado voltou a respirar após receber os primeiros socorros de agentes da 81ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Depois do desengasgo, a criança e os pais foram encaminhados a uma unidade de saúde da região, onde a bebê recebeu avaliação e atendimento médico especializado.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados pelos pais na Rua Dinah Rodrigues. Eles relataram que a filha estava engasgada. Ao chegarem ao local e constatarem a gravidade do quadro, os militares iniciaram imediatamente a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias aéreas superiores.