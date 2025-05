SÃO SALVADOR

Papa se interessou em conhecer Santuário do Bonfim e de Santa Dulce, diz Dom Sergio

Ele viria ao Brasil para participar de assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em Aparecida

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de maio de 2025 às 18:13

Cardeal Dom Sérgio da Rocha em coletiva à imprensa no Vaticano Crédito: Padre Elísio Serpa

Pela primeira vez após o fim do Conclave, procedimento que escolheu o novo líder supremo da Igreja Católica, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, contou que o Papa Leão 14, já havia manifestado desejo de vir para Salvador e presidir uma Missa na Basílica do Senhor do Bonfim e conhecer o Santuário de Santa Dulce dos Pobres.>

"Realmente, estava prevista a ida dele. Nós não divulgamos porque ele mesmo pediu que fosse com simplicidade. Ele disse ‘não quero ser recebido com uma solenidade, mas, sim, de maneira simples, fraterna, quero estar no meio do povo’", disse o líder, em coletiva à imprensa com os outros setes cardeais brasileiros que participaram do Conclave. "Quem sabe, Deus nos dará a graça dele ser recebido como o bispo de Roma, como o nosso Papa", sugeriu Dom Sergio.>

Segundo o Arcebispo de Salvador, o Papa já estava com passagens compradas para ser o pregador do retiro dos bispos durante a Assembleia Geral (AG) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O encontro será realizado em Aparecida, São Paulo. "Ele já tinha ido ao país outras vezes, por isso que agora quis conhecer a Bahia, quis conhecer Salvador, se fosse possível.">

Além de Dom Sergio, estavam presentes os Arcebispos da Arquidiocese de Brasília, Cardeal Paulo Cézar Costa; da Arquidiocese de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer; da Arquidiocese de Porto Alegre e presidente da CNBB, Cardeal Jaime Spengler; da Arquidiocese de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner; da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta; e o prefeito emérito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano, Cardeal João Braz de Aviz.>

Igreja brasileira e latina

Ainda durante a coletiva, Dom Sergio ressaltou o carinho do Leão 14 com os brasileiros, de forma semelhante ao seu antecessor, Papa Francisco. "Ele demonstra pelo Brasil não só um interesse enquanto pastor. Mas, na verdade, um afeto pelo país, pelo povo brasileiro, pela Igreja no Brasil.">

O cardeal ressaltou, ainda, a importância e repercussão do trabalho das Igrejas da América Latina. O novo papa, embora tenha naturalidade norte americana, possui cidadania peruana, pois viveu cerca de duas décadas no Peru. Francisco, por sua vez, era argentino. >