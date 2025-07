ALERTA NAS REDES

Lívia Andrade denuncia golpe que usa seu nome para vender conteúdo +18

Integrante do “Domingão com Huck” alerta sobre perfil falso no Facebook que usa seu nome para divulgar material +18

Heider Sacramento

Publicado em 2 de julho de 2025 às 10:19

Lívia Andrade Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Lívia Andrade, atualmente no Domingão com Huck, da TV Globo, fez um alerta nesta terça-feira (1º) sobre um perfil falso que estaria usando seu nome para vender conteúdo adulto. A denúncia surgiu após um seguidor relatar que havia visto publicações comprometedoras em uma página no Facebook. >

“Lívia, seu perfil no Facebook está postando fotos e conteúdo +18”, dizia a mensagem recebida por ela. Direta, a ex-Fofocalizando respondeu: “Gente, eu não tenho Facebook! Acordem para vida”, negando qualquer vínculo com a conta suspeita.>

Sempre afiada nas redes sociais, Lívia também rebateu rumores sobre seus salários na televisão e interagiu com fãs que elogiaram sua nova fase na Globo. Ao comentar que estava mais leve e espontânea, ela agradeceu: “Na verdade, eu estou sem armaduras e desarmada”.>