SEM AMARRAS

Após assumir novo namorado, Milton Cunha confessa: 'Não quero casar, quero aproveitar a vida'

Apresentador abriu o coração e falou sobre seu novo romance em entrevista à revista Quem

Anna Luiza Santos

Publicado em 17 de março de 2025 às 08:10

Milton e Vitor Crédito: Reprodução

Aos 62 anos, o comentarista carnavalesco Milton Cunha está vivendo um novo amor. Após ficar casado por 15 anos, o apresentador superou a dor do término, deu a volta por cima e assumiu um romance com o corretor de imóveis Vitor Moraes. Contudo, Milton revelou que, nessa relação, não quer repetir os mesmos erros do passado. >

"Estou namorando o Vítor há quatro meses e está bacana, está bom. Ele é animado, é um querido. Companheiro à beça e me acompanha, cuida de mim", elogia o carnavalesco que está curtindo dias de descanso após a folia com o amado em Belém, no Pará, sua terra natal. >

"Passamos de Réveillon, passamos o Carnaval e ele adora dançar, cantar, brincar e está agora em Belém comigo. Estou adorando, estou curtindo muito", destacou em entrevista à revista Quem. >