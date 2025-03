POMBINHOS

Saiba quem é o novo namorado de Milton Cunha

Vitor Moraes acompanhou o comentarista nos bastidores da Sapucaí e trocou declarações nas redes sociais

Milton Cunha brilhou mais uma vez na cobertura do Carnaval 2025 , mas, desta vez, teve uma companhia especial nos bastidores. O comentarista surgiu ao lado de Vitor Moraes, seu novo namorado, que o acompanhou de perto durante os desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o corretor de imóveis chama Milton de “amor”, confirmando a relação. >

Vitor, de 41 anos, é carioca e trabalha no mercado imobiliário. No início de fevereiro, ele celebrou nas redes sociais sua certificação pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro. Antes de ingressar na profissão, atuou como analista e microempresário. Em seu Instagram, onde tem mais de 10 mil seguidores, se define como um “amante da sabedoria” e costuma compartilhar reflexões e mensagens de apoio à comunidade LGBTQIA+.>

O casal começou a ser visto junto em dezembro de 2024, quando foi flagrado chegando a um evento na Cidade do Samba. Depois, apareceram juntos em fotos na Praia do Leme e em Copacabana. Na virada do ano, Milton revelou em entrevista ao Gshow que estava namorando, após o fim de seu casamento de 15 anos com Dhu Costa. Antes da folia começar, os dois também marcaram presença no Baile da Vogue, reforçando o clima de romance que agora agita o carnaval.>