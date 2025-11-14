‘Outras Palavras’: Alinne Rosa celebra a leveza e a força da Bahia em novo single

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 00:30
Nascida em Itabuna, no sul da Bahia, Alinne Rosa fez de Salvador sua casa, refúgio e lugar de criar arte. Após um período difícil, em que a artista relatou em sua redes sociais travar uma luta contra a depressão, fazendo do momento até música, como é o caso de “Acredite no Seu Axé”, a cantora brilha em luz com o single “Outras Palavras (B-A-H-I-A)” em todas as plataformas digitais.
Alinne Rosa
A faixa é a primeira amostra de seu novo projeto musical, que chega ainda em 2025. A canção promete trazer uma sonoridade solar, unindo o sambinha, o samba-reggae e a MPB, apresentando uma artista em fase de experimentação, mas sem perder a essência.
Com versos que exaltam a leveza, o afeto e a força da Bahia, “Outras Palavras” é uma carta de amor ao estado que moldou sua identidade artística. A canção mistura elementos percussivos sutis e violões, criando uma atmosfera que remete às tardes ensolaradas do Porto da Barra e à energia contagiante do Carnaval, como uma preparação para a folia momesca de 2026.
A cantora que compôs a canção explicou que é “uma maneira de dizer o quanto esse lugar a inspira todos os dias”. “Ela é um pouco mais lenta, aconchegante. Fiz a letra com todo o coração, movida pelo meu amor à Bahia”, disse. Na letra, Alinne exalta o mar, a brisa, o axé - uma exaltação à simplicidade e à alegria de viver.