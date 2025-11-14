LANÇAMENTO

‘Outras Palavras’: Alinne Rosa celebra a leveza e a força da Bahia em novo single

‘Outras Palavras: (B-A-H-I-A)’ está disponível em todas plataformas digitais

Felipe Sena

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 00:30

Alinne Rosa faz novas experimentações em nova músicas Crédito: Reprodução | Instagram

Nascida em Itabuna, no sul da Bahia, Alinne Rosa fez de Salvador sua casa, refúgio e lugar de criar arte. Após um período difícil, em que a artista relatou em sua redes sociais travar uma luta contra a depressão, fazendo do momento até música, como é o caso de “Acredite no Seu Axé”, a cantora brilha em luz com o single “Outras Palavras (B-A-H-I-A)” em todas as plataformas digitais.

A faixa é a primeira amostra de seu novo projeto musical, que chega ainda em 2025. A canção promete trazer uma sonoridade solar, unindo o sambinha, o samba-reggae e a MPB, apresentando uma artista em fase de experimentação, mas sem perder a essência.

Com versos que exaltam a leveza, o afeto e a força da Bahia, “Outras Palavras” é uma carta de amor ao estado que moldou sua identidade artística. A canção mistura elementos percussivos sutis e violões, criando uma atmosfera que remete às tardes ensolaradas do Porto da Barra e à energia contagiante do Carnaval, como uma preparação para a folia momesca de 2026.

Novo single está em todas plataformas digitais Crédito: Divulgação