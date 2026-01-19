BBB 26

‘Somos bem monogâmicos’, diz esposa de Alberto Cowboy sobre ‘cantada’ de Ana Paula Renault no BBB 26

Priscilla Monroy, de 30 anos, explicou que tem uma boa relação com o esposo

19 de janeiro de 2026

A esposa de Alberto Cowboy, que está no BBB 26, Priscilla Monroy, de 30 anos, falou sobre a participação do companheiro no reality e abriu o jogo sobre as fanfics criadas pelo público entre o cantor e Ana Paula Renault, que tem se aproximado no jogo.

“Eu levo isso tudo na brincadeira mesmo. Eu entendo a galera do Twitter, também já fui fanfiqueira. Mas nós entramos nessa muito determinados, temos uma relação bem sólida. Não temos relacionamento aberto ou nada do tipo, somos bem monogâmicos. Até queria ajudar na fanfic, mas infelizmente não vai ter como”, disse Priscilla, em entrevista ao jornal O Globo.

Além disso, explicou que acredita que Ana Paula não deu em cima de Cowboy. “Não achei que ela deu em cima dele. Até porque quem acompanha a Ana Paula sabe que ela tem esse estilo de jogada. Não diria nem que é sedutora, mas tem um jeito meio manso de conseguir informações. Ele também foi muito maduro, teve uma postura muito legal. Eu não vi nada até o momento”, ressaltou.