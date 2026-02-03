Lua Cheia em Leão traz visibilidade e parcerias decisivas para Libra, Gêmeos e Aquário (3 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:19
O dia é perfeito para quem vive de trocas e conexões. Libra, sua vida social está em alta hoje. Ótimo para eventos onde você pode brilhar como o elo que une as pessoas. Alguém do seu círculo de amigos pode surpreender com uma declaração ou proposta inesperada. Não se esconda em casa; o mundo quer a sua diplomacia.
Para Gêmeos, as palavras têm um impacto gigante. Suas ideias ganham uma visibilidade sem precedentes, tornando você o centro das atenções em qualquer reunião ou conversa informal. Já em Aquário, contratos e associações chegam a um ponto decisivo. Saiba ceder o palco quando necessário, pois as parcerias sólidas serão seu maior trunfo em fevereiro.
Use o brilho de hoje para fechar acordos e fortalecer alianças. A generosidade leonina está no ar, facilitando que as pessoas se ajudem e se reconheçam. O networking feito sob uma Lua Cheia em Leão tende a ser duradouro e cheio de prestígio. Mostre seu talento e conecte-se com quem vibra na mesma intensidade.