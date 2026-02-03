Acesse sua conta
Lua Cheia em Leão traz visibilidade e parcerias decisivas para Libra, Gêmeos e Aquário (3 de fevereiro)

Saiba como podem usar a oratória e o carisma para transformar a vida social hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 19:19

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia é perfeito para quem vive de trocas e conexões. Libra, sua vida social está em alta hoje. Ótimo para eventos onde você pode brilhar como o elo que une as pessoas. Alguém do seu círculo de amigos pode surpreender com uma declaração ou proposta inesperada. Não se esconda em casa; o mundo quer a sua diplomacia.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Para Gêmeos, as palavras têm um impacto gigante. Suas ideias ganham uma visibilidade sem precedentes, tornando você o centro das atenções em qualquer reunião ou conversa informal. Já em Aquário, contratos e associações chegam a um ponto decisivo. Saiba ceder o palco quando necessário, pois as parcerias sólidas serão seu maior trunfo em fevereiro.

Use o brilho de hoje para fechar acordos e fortalecer alianças. A generosidade leonina está no ar, facilitando que as pessoas se ajudem e se reconheçam. O networking feito sob uma Lua Cheia em Leão tende a ser duradouro e cheio de prestígio. Mostre seu talento e conecte-se com quem vibra na mesma intensidade.



