Quem é a modelo apontada como affair de Cauã Reymond que viajou à Disney para ficar com o ator e a filha

Luana Mandarino mantém relação longe dos holofotes e acompanha o artista em férias com Sofia, de 13 anos

Heider Sacramento

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:57

Cauã Reymond viaja com a filha Sofia e a modelo Luana Mandarino para a Disney Crédito: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond aproveita alguns dias de descanso na Disney, nos Estados Unidos, ao lado da filha Sofia, de 13 anos, fruto do relacionamento com Grazi Massafera. A viagem, no entanto, não tem sido apenas de pai e filha. O ator também está acompanhado de Luana Mandarino, modelo com quem vive um affair mantido de forma reservada desde 2024.

Discreta nas redes sociais e fora dos holofotes, Luana segue o mesmo estilo de vida que Cauã costuma preservar. A postura chama atenção de fãs do ator, já que o casal evita aparições públicas e raramente compartilha registros juntos. Ainda assim, internautas notaram a presença da modelo durante a passagem do ator pelo parque temático.

Luana Mandarino ganhou projeção nacional em 2021 ao integrar a primeira temporada do reality show Rio Shore, da c. Na época, se destacou pela personalidade intensa e pela participação em embates e festas exibidos pelo programa. Com o fim da atração, ela passou a investir na carreira de modelo e influenciadora, mas adotou um perfil mais reservado nos últimos anos.

Atualmente, Luana soma cerca de 49 mil seguidores nas redes sociais, onde publica conteúdos ligados a bem estar, autocuidado e momentos pessoais, mantendo distância da superexposição. Segundo pessoas próximas, o envolvimento com Cauã começou de forma discreta após o término do relacionamento do ator com a dentista Luisa Watson, em julho de 2024.

Mesmo longe dos holofotes, o casal já acumula viagens juntos. Em 2024, esteve em Bali, na Indonésia, e também marcou presença na Europa durante a semana de moda de Milão. No ano seguinte, passou pelo Nordeste brasileiro. No Rio de Janeiro, a rotina dos dois inclui programas ligados à natureza, como trilhas e banhos de cachoeira, além de encontros frequentes na casa do ator.