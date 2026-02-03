CALOR

Cidade da Bahia registra 38,6°C e fica entre as mais quentes do Brasil

Lista de cidades com as maiores temperaturas é divulgada pelo Inmet

Maysa Polcri

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:49

Confira quais cidades registraram as maiores temperaturas Crédito: Divulgação

A cidade de Curaçá, na região do Vale do São Francisco, na Bahia, registrou 38,6°C na segunda-feira (2) e entrou para o ranking das cinco cidades mais quentes do Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com a marca, o município baiano ocupou a quarta posição nacional, em uma lista dominada por cidades no Nordeste. O maior registro do dia foi na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, onde estações meteorológicas instaladas em locais diferentes registraram as temperaturas de 40,2°C e 39,9°C. Por isso, o município aparece ocupando os dois primeiros lugares da lista.

Em seguida, estão Patos (PB), com 39ºC e Pão de Açúcar (AL), que registrou 38,7ºC. A Bahia ainda aparece no ranking com o município de Ribeira do Amparo, na região nordeste do estado, que alcançou 37,4°C e ficou na décima quinta posição.

Alerta de chuvas

Enquanto cidades baianas registram altas temperaturas, regiões do estado estão sob alerta de chuvas intensas. O aviso de perigo potencial passa a valer às 0h01 e se estende até às 23h59 desta terça-feira (3), para Salvador e outros 180 municípios. De acordo com o órgão de meteorologia, a previsão é que chova entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas cidades atingidas pelo alerta. Além disso, são esperados ventos intensos (40-60 km/h).