TRÁGICO

Uma pessoa morre em explosão de fábrica ilegal de fogos de artifício na Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Muniz Ferreira

Maysa Polcri

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:54

Fábrica de fogos de artifício funcionava de forma irregular Crédito: Divulgação

Uma pessoa morreu durante uma explosão registrada em uma fábrica clandestina de fogos de artifício, localizada na comunidade do Bangolá, zona rural do município de Muniz Ferreira, na Bahia, nesta terça-feira (3). O local funcionava de forma irregular, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para a remoção do corpo e demais procedimentos legais. Três viaturas do 16º Batalhão de Bombeiros Militar (16º BBM), com sede em Santo Antônio de Jesus, seguiam atuando na ocorrência às 16h30.