Pelourinho recebe festival gratuito com grandes nomes da música baiana a partir de março

Carmen Vasconcelos
Publicado em 6 de março de 2026 às 20:57
O Festival Pelourinho Cultural dará início em março a uma vasta agenda que promete tomar conta do Centro Histórico de Salvador ao longo do ano. A abertura do projeto será realizada no largo Quincas Berro d'Água, com dois shows gratuitos de grandes nomes da música baiana, no dia 7 (sábado), a partir das 19h.
O sábado terá o samba-reggae da Banda Reflexu's e o pagodão eletrônico do Àttooxxá. A programação fará do 'Pelô' um grande palco a céu aberto, em prol do acesso democrático à cultura, da ocupação e do desenvolvimento econômico de um dos maiores patrimônios históricos da Bahia.
"A Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira, e está presente na cena cultural da Bahia", enfatiza o gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Milton Bittencourt. "É com muito orgulho que apoiamos o Pelourinho Cultural, que por meses contribuirá para o contínuo reconhecimento, valorização e efervescência que o Pelourinho merece."
Além dos shows, o Festival vai oferecer uma agenda contínua de atividades culturais, como oficinas de dança e de percussão, que se estenderá até o fim do ano e será divulgada gradualmente. Toda a programação está sujeita à lotação dos devidos espaços.
Sobre o Pelourinho Cultural
O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.
SERVIÇO
O quê: Festival Pelourinho Cultural (abertura)
Quando: 7 de março, a partir das 19h
Onde: largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, em Salvador
Quanto: gratuito