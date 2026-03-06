VARIEDADES

Pelourinho recebe festival gratuito com grandes nomes da música baiana a partir de março

Com patrocínio da Petrobras, abertura do projeto promove encontros geracionais e oficinas de percussão; evento terá atividades contínuas até o fim do ano

Carmen Vasconcelos

Publicado em 6 de março de 2026 às 20:57

O pagodão eletrônico do Àttooxxá será uma das atrações do sábado Crédito: Divulgação

O Festival Pelourinho Cultural dará início em março a uma vasta agenda que promete tomar conta do Centro Histórico de Salvador ao longo do ano. A abertura do projeto será realizada no largo Quincas Berro d'Água, com dois shows gratuitos de grandes nomes da música baiana, no dia 7 (sábado), a partir das 19h.

O sábado terá o samba-reggae da Banda Reflexu's e o pagodão eletrônico do Àttooxxá. A programação fará do 'Pelô' um grande palco a céu aberto, em prol do acesso democrático à cultura, da ocupação e do desenvolvimento econômico de um dos maiores patrimônios históricos da Bahia.

"A Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira, e está presente na cena cultural da Bahia", enfatiza o gerente de Patrocínio Cultural da Petrobras, Milton Bittencourt. "É com muito orgulho que apoiamos o Pelourinho Cultural, que por meses contribuirá para o contínuo reconhecimento, valorização e efervescência que o Pelourinho merece."

Além dos shows, o Festival vai oferecer uma agenda contínua de atividades culturais, como oficinas de dança e de percussão, que se estenderá até o fim do ano e será divulgada gradualmente. Toda a programação está sujeita à lotação dos devidos espaços.

Sobre o Pelourinho Cultural

O Festival Pelourinho Cultural é realizado por meio da Lei Nacional de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Petrobras e realização da Tapis Rouge Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO

O quê: Festival Pelourinho Cultural (abertura)

Quando: 7 de março, a partir das 19h

Onde: largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, em Salvador