Mansão na Bahia é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC

Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Feira de Santana e Conceição do Jacuípe

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:50

Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC Crédito: Divulgação PC-BA

A polícia cumpriu nesta quarta-feira (17) mandados de busca e apreensão em cinco endereços ligados a um grupo investigado por envolvimento com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia. Em Feira de Santana, quatro mandados foram executados em imóveis localizados nos bairros SIM e Santo Antônio dos Prazeres, incluindo uma mansão. O quinto alvo da operação foi um imóvel situado no Centro de Conceição do Jacuípe.

As ordens judiciais têm como foco a coleta de provas relacionadas a um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no ramo de combustíveis. As ações fazem parte da segunda fase da Operação Primus II. Ao todo, foram apreendidos nove aparelhos celulares, além de talões de cheque, documentos, pen drives, tablets e computadores. Todo o material será submetido à análise pericial para aprofundamento das investigações.

As apurações indicam que quatro pessoas utilizavam cerca de 14 empresas para ocultar a movimentação financeira e o real controle societário, por meio da interposição de terceiros, conhecidos como “laranjas”. Segundo a investigação, as empresas eram usadas para dissimular a origem de recursos ilícitos, com indícios de sonegação fiscal estruturada e lavagem de dinheiro.

A ação integra uma investigação conduzida de forma conjunta pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), e pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira). O comitê reúne representantes da Secretaria da Segurança Pública (SSP), da Secretaria da Fazenda (Sefaz), da Secretaria da Administração (Saeb), do Ministério Público da Bahia (MPBA), do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

As diligências seguem em andamento para análise do material apreendido, aprofundamento das apurações fiscais e financeiras e identificação de outros possíveis envolvidos.

A primeira fase da Operação Primus desarticulou uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, adulteração e comercialização irregular de combustíveis, com atuação em dezenas de municípios da Bahia e ramificações nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.