Salvador anuncia maior credenciamento da história para taxistas; saiba como participar

Secretaria de Mobilidade (Semob) anunciou a oferta de 600 autorizações

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 10:58

Táxi em Salvador
Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), abriu o maior credenciamento da história para o serviço de táxi nesta semana. Ao todo, são 600 autorizações ofertadas pela gestão. O novo credenciamento tem como objetivo recompor e reequilibrar a frota autorizada, que passou por significativa redução nos últimos anos em razão de cancelamentos, baixas e dos impactos do período pós-pandemia.

A iniciativa atende à Lei Municipal nº 9.283/2017, que busca garantir a regularidade, segurança viária e eficiência do transporte individual regulamentado. Entre as principais mudanças da nova legislação, está a ampliação do limite do ano de fabricação dos veículos para ingresso no sistema, passando a ser aceitos automóveis com ano máximo de 2021 para os novos credenciados. A medida, segunda a prefeitura, moderniza o acesso ao serviço e amplia as possibilidades de participação no chamamento público.

“Este é um momento histórico para o sistema de táxi em Salvador. Além do reforço da frota, a atualização da legislação torna o ingresso mais acessível, garantindo segurança jurídica e valorizando o transporte regulamentado”, afirma o secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Como participar

O chamamento permanece aberto, sem prazo determinado para inscrições. Os interessados devem comparecer ao setor de Protocolo da Semob, na Rua Alceu Amoroso Lima, 581, Caminho das Árvores, das 8h às 16h. É necessário atender aos requisitos previstos no edital, como idade mínima de 21 anos, habilitação válida por pelo menos dois anos, residência em Salvador e cumprimento dos critérios veiculares definidos na nova legislação.

Saiba como participar do credenciamento para taxistas em Salvador

Saiba como participar do credenciamento para taxistas em Salvador por Reprodução

O edital completo e a lista de documentos exigidos estão disponíveis no Diário Oficial do Município e no site mobilidade.salvador.ba.gov.br.

