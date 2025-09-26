Acesse sua conta
Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO

Artista chegou a pedir que mulher parasse de puxá-lo: 'Você está me machucando'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:24

Fã invadiu palco em show de Natanzinho Lima
Fã invadiu palco em show de Natanzinho Lima Crédito: Reprodução

Natanzinho Lima passou por uma situação complicada durante um show na tradicional Festa de Setembro, na cidade de Tavares (PB), na madrugada desta sexta-feira (26). Uma fã conseguiu furar a segurança, invadiu o palco e atacou o cantor. Na tentativa de aproximação, a mulher chegou a morder e rasgar a camisa do artista.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a cena. A fã aparece segurada por alguns seguranças, mas ainda agarrada à blusa de Natanzinho. "Mulher, tá me mordendo. Oh mulher doida do caramba", disse ele. "Você está me machucado, mulher. Pera aí", continuou. Em seguida, três funcionários conseguem afastar a invasora do cantor. Ela foi levada para fora do palco.

A atitude deixou o público em choque, mas o cantor se mostrou bem-humorado ao comentar o ataque: "Arrancou todos os botões da camisa. Que mulher doida! Queria roubar meu chapéu". Após o episódio, o artista seguiu com seu show normalmente.

Tags:

Show Palco Famoso Famosos Natanzinho Lima

