Fã invade palco, rasga roupa e morde Natanzinho Lima em show; VÍDEO

Giuliana Mancini
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:24
Natanzinho Lima passou por uma situação complicada durante um show na tradicional Festa de Setembro, na cidade de Tavares (PB), na madrugada desta sexta-feira (26). Uma fã conseguiu furar a segurança, invadiu o palco e atacou o cantor. Na tentativa de aproximação, a mulher chegou a morder e rasgar a camisa do artista.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a cena. A fã aparece segurada por alguns seguranças, mas ainda agarrada à blusa de Natanzinho. "Mulher, tá me mordendo. Oh mulher doida do caramba", disse ele. "Você está me machucado, mulher. Pera aí", continuou. Em seguida, três funcionários conseguem afastar a invasora do cantor. Ela foi levada para fora do palco.
Natanzinho Lima
A atitude deixou o público em choque, mas o cantor se mostrou bem-humorado ao comentar o ataque: "Arrancou todos os botões da camisa. Que mulher doida! Queria roubar meu chapéu". Após o episódio, o artista seguiu com seu show normalmente.