Ex-BBBs baianos exaltam natureza e força dos nordestinos

Vinícius Nascimento, Renata Saldanha e Aline Patriarca reforçam perfil da região nas redes

Doris Miranda

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:18

Vini, Rafa e Aline Crédito: divulgação

O Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro, é uma data que reconhece a força, a criatividade e a diversidade cultural de uma das regiões mais vibrantes do país. Personalidades que representam essa pluralidade seguem se destacando ao dar voz e visibilidade à identidade nordestina nas redes e fora delas.

Nome que reflete o talento e a versatilidade do Nordeste é o de Vinícius Nascimento, natural de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, que se tornou conhecido no BBB 25 pelo carisma e pela curiosidade que lhe renderam o apelido de “Vinipédia”. Atualmente, ele se destaca como criador de conteúdo voltado para lifestyle, moda e culinária, conectando-se com o público por meio de conversas acessíveis e inspiradoras. “O Dia do Nordestino é sobre celebrar quem somos e o que representamos. Eu venho do interior da Bahia, e cada passo que dou é também por quem acreditou comigo lá atrás. Tenho muito orgulho de mostrar que o Nordeste é potência, é talento e é sonho realizado todos os dias.” diz Vini.

Também baiana, Aline Patriarca, 33 anos, representa a força e a determinação características do povo nordestino. Policial militar, modelo e atleta premiada, Aline conquistou reconhecimento nacional no BBB 25 e hoje atua como influenciadora e comunicadora, participando de projetos e campanhas que exaltam empoderamento e autenticidade, firmando-se como uma das vozes mais potentes de sua geração. Recentemente, ela teve sua primeira experiência como repórter do Gshow no festival The Town, onde pôde entrevistar celebridades que estavam presentes no evento. “O Dia do Nordestino é muito mais do que uma data simbólica — é um lembrete do quanto somos potentes, criativos e resistentes. Ser uma mulher preta e nordestina é um ato de afirmação todos os dias. É olhar para minhas raízes, para minha Bahia, e entender que tudo o que sou e conquistei vem dessa terra rica em afeto, cultura e coragem.”

Renata Saldanha, pernambucana, ganhadora do bbb 25, bailarina e apresentadora, é outro exemplo do protagonismo nordestino que ganha espaço na comunicação nacional. Com uma trajetória marcada por credibilidade e sensibilidade, Renata se destaca por levar pautas culturais a um público diverso, traduzindo com propriedade o olhar de quem vive e valoriza as raízes da região. Sua presença reforça o papel da mulher nordestina como agente de transformação social e referência na mídia. “O nordestino vence com leveza e verdade. Como diz Bráulio Bessa, ser nordestino é ser um farol de esperança em meio à tempestade.A gente vence mostrando a beleza que existe aqui, a diversidade da cultura, a culinária que encanta, as paisagens que impressionam e o jeito de viver que inspira.” comenta Renata.