Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26 terá grupo 'Veteranos' com ex-BBB's e 5 casas de vidro; veja novidades

Público poderá escolher grande parte dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do país

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:12

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: João Cotta/TV Globo

Os ânimos já estão à flor da pele para estreia do BBB 26 em janeiro e a Globo adiantou alguma novidades importantes nesta segunda-feira (29). Na 26ª edição do reality, o público terá mais poder de decisão sobre as dinâmicas do jogo e, inclusive, escolherá a dedo grande parte dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do Brasil, já que serão cinco casas de vidro espalhadas pelo país, com possíveis participantes disputando para serem escolhidos. 

Sendo assim, o jogo começa com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde os fãs escolherão quem entra ou não no 'BBB 26'. Além disso, pela primeira vez na história do 'Big Brother Brasil' o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa, tudo por meio de diferentes votações e interações pelo Gshow. 

BBB

BBB  por Divulgação
BBB  por Divulgação
BBB  por Divulgação
1 de 3
BBB  por Divulgação

A substituição será a partir de um grupo de pessoas que ficarão em um laboratório para conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas mais do que alguém que já está lá dentro. Os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues para que o público os conheça e decida quem deve participar do jogo. 

Camarotes, pipocas e veteranos

Mas, a maior novidade anunciada foi mais do que surpreendente. Em 2026, além pipocas e camarotes, o reality ganhará um terceiro grupo: o de 'Veteranos', composto por ex-BBBs, ex-anônimos e famosos que marcaram as últimas edições do programa. Iai? Será que Karol Conká voltará para bagunçar tudo novamente ou se redimir? 

Por fim, mais telefones tocarão na casa mais vigiada do Brasil em 2026. Ao invés de dois como na edição de 2025, agora o Big Brother Brasil terá três Big Fones e desta vez o público poderá decidir qual tocará ou até mesmo que mensagem será falada na ocasião.

Leia mais

Imagem - Além de Mel Maia: atriz da Globo e cantora são convidadas para o BBB 26; veja detalhes

Além de Mel Maia: atriz da Globo e cantora são convidadas para o BBB 26; veja detalhes

Imagem - Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

Imagem - Atriz cotada para o BBB 26 já teve affair polêmico com jogador do Bahia; relembre

Atriz cotada para o BBB 26 já teve affair polêmico com jogador do Bahia; relembre

Leia mais

Imagem - ‘Vale Tudo’: Família Roitman relembra Leonardo e descobre quem foi enterrado em seu lugar

‘Vale Tudo’: Família Roitman relembra Leonardo e descobre quem foi enterrado em seu lugar

Imagem - Novo presidente assume a Boaz em 'Dona de Mim' desta segunda (29)

Novo presidente assume a Boaz em 'Dona de Mim' desta segunda (29)

Imagem - Ex-Globo sofre preconceito por casar com diretor 26 anos mais velho: 'Pai entrando com a filha'

Ex-Globo sofre preconceito por casar com diretor 26 anos mais velho: 'Pai entrando com a filha'

Mais recentes

Imagem - Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender

Marco Aurélio consegue fugir? Desfecho de ‘Vale Tudo’ promete surpreender
Imagem - ‘Vale Tudo’: Família Roitman relembra Leonardo e descobre quem foi enterrado em seu lugar

‘Vale Tudo’: Família Roitman relembra Leonardo e descobre quem foi enterrado em seu lugar
Imagem - Novo presidente assume a Boaz em 'Dona de Mim' desta segunda (29)

Novo presidente assume a Boaz em 'Dona de Mim' desta segunda (29)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
01

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco
02

Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
03

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
04

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil