BBB 26 terá grupo 'Veteranos' com ex-BBB's e 5 casas de vidro; veja novidades

Público poderá escolher grande parte dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do país

Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:12

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: João Cotta/TV Globo

Os ânimos já estão à flor da pele para estreia do BBB 26 em janeiro e a Globo adiantou alguma novidades importantes nesta segunda-feira (29). Na 26ª edição do reality, o público terá mais poder de decisão sobre as dinâmicas do jogo e, inclusive, escolherá a dedo grande parte dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do Brasil, já que serão cinco casas de vidro espalhadas pelo país, com possíveis participantes disputando para serem escolhidos.

Sendo assim, o jogo começa com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde os fãs escolherão quem entra ou não no 'BBB 26'. Além disso, pela primeira vez na história do 'Big Brother Brasil' o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa, tudo por meio de diferentes votações e interações pelo Gshow.

A substituição será a partir de um grupo de pessoas que ficarão em um laboratório para conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas mais do que alguém que já está lá dentro. Os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues para que o público os conheça e decida quem deve participar do jogo.

Camarotes, pipocas e veteranos

Mas, a maior novidade anunciada foi mais do que surpreendente. Em 2026, além pipocas e camarotes, o reality ganhará um terceiro grupo: o de 'Veteranos', composto por ex-BBBs, ex-anônimos e famosos que marcaram as últimas edições do programa. Iai? Será que Karol Conká voltará para bagunçar tudo novamente ou se redimir?