Flamengo na final da Libertadores pode ajudar o Bahia; entenda

Time carioca passou pelo Racing ontem

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07:59

A classificação do Flamengo para a final da Copa Libertadores de 2025 pode ter reflexos positivos para o Bahia. Caso o time carioca conquiste o título continental, o Tricolor de Aço poderá ser beneficiado com uma vaga direta na fase de grupos da edição de 2026.

O Flamengo confirmou presença na decisão ao resistir à pressão do Racing, no temido Estádio Presidente Perón, o “El Cilindro”, e agora buscará o tetracampeonato da competição. O clube já tem lugar assegurado na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro — o Departamento de Matemática da UFMG aponta 100% de probabilidade de classificação. Assim, se vencer o torneio, a vaga obtida pelo Brasileirão seria repassada ao time seguinte na tabela.

Atualmente, o Bahia ocupa a 5ª posição, com 49 pontos — seis a menos que o Mirassol, o quarto colocado - e tem 78,1% de chances de disputar a Libertadores de 2026. Se mantiver a colocação, o Esquadrão herdaria o espaço liberado pelo Flamengo.

A situação ainda pode ficar mais favorável. O Palmeiras enfrenta a LDU nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque, tentando reverter a derrota por 3 a 0 no jogo de ida. Caso o Verdão também avance à final, o Campeonato Brasileiro automaticamente ganharia mais uma vaga direta na competição sul-americana, já que o time paulista também tem classificação garantida pela Série A.