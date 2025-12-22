Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Treinador reduz dias de folga do Natal e ameaça não relacionar jogadores que voltarem acima do peso

Todos os jogadores foram pesados antes da folga e treinador informou que realizará o mesmo procedimento no retorno

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:22

Guardiola vive fase inédita no comando do Manchester City
Guardiola vive fase inédita no comando do Manchester City Crédito: Reprodução

O treinador espanhol Pep Guardiola endureceu o controle físico sobre o elenco do Manchester City. Ele já avisou que não relacionará os jogadores que retornarem do Natal acima do peso. Guardiola deixou claro que acompanhará individualmente a condição física dos atletas e que a decisão terá impacto direto na escalação para o próximo compromisso da equipe na Premier League.

O comandante do City lembrou episódios anteriores em que jogadores retornaram acima do peso após pausas prolongadas. Ele usou esses casos como argumento para adotar uma postura mais rígida. Assim, ao priorizar disciplina e condicionamento físico, Guardiola busca preservar o alto padrão competitivo do Manchester City, que segue na disputa direta pelo título da Premier League.

treinador decidiu reduzir os dias de descanso dos jogadores

Pep Guardiola, técnico do Manchester City por Manchester City/Divulgação
Pep Guardiola briga com fãs por Reprodução
Equipe do técnico Pep Guardiola ficou no empate por 1x1 com o Everton por Manchester City/Divulgação
Guardiola vive fase inédita no comando do Manchester City por Reprodução
Guardiola tem contrato com o Manchester City até junho de 2025 por Manchester City/Divulgação
Pep Guardiola em treino do Manchester City por Manchester City/Divulgação
Guardiola por Divulgação
Guardiola em coletiva de imprensa antes da final do Mundial de Clubes por Manchester City/Divulgação
Pep Guardiola, técnico do Manchester City por Divulgação/Manchester City
Pep Guardiola em coletiva de imprensa do Manchester City por Manchester City/Divulgação
1 de 10
Pep Guardiola, técnico do Manchester City por Manchester City/Divulgação

Guardiola reforçou que não abre mão do controle físico mesmo durante as festas de fim de ano. Embora permita que os jogadores aproveitem o Natal com suas famílias, o treinador afirmou que a exigência profissional permanece inalterada, sobretudo em um período de calendário apertado e alta competitividade.

Além de marcar em cima no controle do peso, o treinador decidiu reduzir os dias de descanso dos jogadores. Ele concedeu apenas três dias de folga ao elenco, com retorno marcado para 25 de dezembro. Antes da pausa, o técnico realizou uma pesagem coletiva e informou que repetirá o procedimento assim que os jogadores voltarem aos treinos. Dessa forma, qualquer atleta que ultrapassar o limite estabelecido ficará fora da partida contra o Nottingham Forest, marcada para o dia 27.

Mais recentes

Imagem - Mulher diz que levou chute e soco de jogador após discussão em bar: ‘A justiça vai ser feita. Vou até o fim’

Mulher diz que levou chute e soco de jogador após discussão em bar: ‘A justiça vai ser feita. Vou até o fim’
Imagem - Jogador curte férias em hotel mais caro do mundo; diária da suíte principal custa R$ 554 mil

Jogador curte férias em hotel mais caro do mundo; diária da suíte principal custa R$ 554 mil
Imagem - Vasco x Corinthians: veja onde assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil ao vivo

Vasco x Corinthians: veja onde assistir ao jogo de volta da final da Copa do Brasil ao vivo

MAIS LIDAS

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
01

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil
02

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
03

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira
04

Havaianas canceladas? Entenda tentativa de boicote à marca brasileira