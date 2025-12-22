DE OLHO NA BALANÇA

Treinador reduz dias de folga do Natal e ameaça não relacionar jogadores que voltarem acima do peso

Todos os jogadores foram pesados antes da folga e treinador informou que realizará o mesmo procedimento no retorno

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:22

Guardiola vive fase inédita no comando do Manchester City Crédito: Reprodução

O treinador espanhol Pep Guardiola endureceu o controle físico sobre o elenco do Manchester City. Ele já avisou que não relacionará os jogadores que retornarem do Natal acima do peso. Guardiola deixou claro que acompanhará individualmente a condição física dos atletas e que a decisão terá impacto direto na escalação para o próximo compromisso da equipe na Premier League.

O comandante do City lembrou episódios anteriores em que jogadores retornaram acima do peso após pausas prolongadas. Ele usou esses casos como argumento para adotar uma postura mais rígida. Assim, ao priorizar disciplina e condicionamento físico, Guardiola busca preservar o alto padrão competitivo do Manchester City, que segue na disputa direta pelo título da Premier League.

treinador decidiu reduzir os dias de descanso dos jogadores 1 de 10

Guardiola reforçou que não abre mão do controle físico mesmo durante as festas de fim de ano. Embora permita que os jogadores aproveitem o Natal com suas famílias, o treinador afirmou que a exigência profissional permanece inalterada, sobretudo em um período de calendário apertado e alta competitividade.