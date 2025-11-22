Acesse sua conta
Há seis anos sem perder para o Sport, Vitória busca vitória obrigatória na Ilha do Retiro

Leão da Barra não é derrotado pelo Leão da Ilha desde 2019

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:00

Vitória 2 x 2 Sport
Vitória 2 x 2 Sport Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar do bom empate contra o Palmeiras na rodada passada, o Vitória segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 36 pontos, um a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. A situação exige uma vitória a qualquer custo para manter vivo o sonho da permanência na Série A, ou até mesmo deixar a zona caso os demais resultados da rodada ajudem. Para isso, o Leão da Barra encara um adversário que traz ótimas lembranças recentes.

Neste domingo (23), o Rubro-Negro Baiano enfrenta o lanterna e já rebaixado Sport, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da competição. O Vitória não perde para o Leão da Ilha desde 2019, acumulando seis anos de invencibilidade no confronto, com três vitórias e três empates no período.

Relembre os últimos jogos entre Vitória x Sport

Vitória 2 x 2 Sport - 16ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1 x 0 Sport - Fase de grupos Copa do Nordeste 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1 x 0 Sport - 37ª rodada Série B 2023 por Victor Ferreira/EC VItória
Sport 1 x 2 Vitória - 18ª rodada Série B 2023 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2 x 2 Sport - 18ª rodada Série B 2023 por PietroCarpi/EC Vitória
Sport 1 x 1 Vitória - Fase de grupos Copa do Nordeste 2020 por Alexandre Gondim/JC Imagem
1 de 6
Vitória 2 x 2 Sport - 16ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Dois encontros desse recorte se tornaram especialmente marcantes na campanha do título da Série B de 2023. Pela 18ª rodada, no último duelo entre as equipes na Ilha do Retiro, o Vitória venceu por 2x1, com um gol contra de Rafael Thyere e outro marcado por Zé Hugo. Mais tarde, na 37ª rodada, no jogo em que o time ergueu a taça, o Rubro-Negro Baiano venceu por 1x0, com um golaço de Osvaldo.

Em 2024, os times já se enfrentaram duas vezes, ambas no Barradão. No primeiro encontro, válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Vitória venceu por 1x0 com gol de Janderson. No segundo duelo, pela 16ª rodada da Série A, houve empate por 2x2. O Vitória marcou com Erick e Renzo López, enquanto o Sport balançou a rede duas vezes nos acréscimos.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
26ª rodada - Vitória 1x0 Ceará  por Victor Ferreira/EC Vitória
27ª rodada - Vasco 4x3 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
28ª rodada - Vitória 2x1 Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada -  Santos 0x1 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
30ª rodada - Vitória 0x1 Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
31ª rodada - Cruzeiro 3x1 Vitória por Victor Ferreira/E.C. Vitória
32ª rodada - Vitória 1x0 Internacional por Victor Ferreira/EC Vitória
33ª rodada - Vitória 0x0 Botafogo  por Victor Ferreira/EC Vitória
 37ª rodada - Palmeiras 0x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 34
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

A última derrota rubro-negra para o Sport ocorreu justamente na Ilha do Retiro, por 3x1, pela 7ª rodada da Série B de 2019. O resultado reflete com mais precisão o histórico dos clubes em solo pernambucano. Desde 1956, foram 36 confrontos com o Sport como mandante, com 12 vitórias pernambucanas (46%), quatro triunfos do Vitória (16%) e dez empates (38%).

Embora o retrospecto geral fora de casa seja desfavorável, o Vitória não perdeu para o Sport nas suas últimas duas visitas à Ilha do Retiro pela Série A. Pela 34ª rodada do Brasileirão de 2018, houve empate sem gols, e pela 8ª rodada de 2017 o time baiano venceu por 3x1, com gols de Uillian Correia, Kanu e André Lima.

