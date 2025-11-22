DUELO DE LEÕES

Há seis anos sem perder para o Sport, Vitória busca vitória obrigatória na Ilha do Retiro

Leão da Barra não é derrotado pelo Leão da Ilha desde 2019

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 09:00

Vitória 2 x 2 Sport Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Apesar do bom empate contra o Palmeiras na rodada passada, o Vitória segue na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 36 pontos, um a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. A situação exige uma vitória a qualquer custo para manter vivo o sonho da permanência na Série A, ou até mesmo deixar a zona caso os demais resultados da rodada ajudem. Para isso, o Leão da Barra encara um adversário que traz ótimas lembranças recentes.

Neste domingo (23), o Rubro-Negro Baiano enfrenta o lanterna e já rebaixado Sport, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada da competição. O Vitória não perde para o Leão da Ilha desde 2019, acumulando seis anos de invencibilidade no confronto, com três vitórias e três empates no período.

Dois encontros desse recorte se tornaram especialmente marcantes na campanha do título da Série B de 2023. Pela 18ª rodada, no último duelo entre as equipes na Ilha do Retiro, o Vitória venceu por 2x1, com um gol contra de Rafael Thyere e outro marcado por Zé Hugo. Mais tarde, na 37ª rodada, no jogo em que o time ergueu a taça, o Rubro-Negro Baiano venceu por 1x0, com um golaço de Osvaldo.

Em 2024, os times já se enfrentaram duas vezes, ambas no Barradão. No primeiro encontro, válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Vitória venceu por 1x0 com gol de Janderson. No segundo duelo, pela 16ª rodada da Série A, houve empate por 2x2. O Vitória marcou com Erick e Renzo López, enquanto o Sport balançou a rede duas vezes nos acréscimos.

A última derrota rubro-negra para o Sport ocorreu justamente na Ilha do Retiro, por 3x1, pela 7ª rodada da Série B de 2019. O resultado reflete com mais precisão o histórico dos clubes em solo pernambucano. Desde 1956, foram 36 confrontos com o Sport como mandante, com 12 vitórias pernambucanas (46%), quatro triunfos do Vitória (16%) e dez empates (38%).