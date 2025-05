RENOVADO

Ex-Vitória, Walter comemora perda de 40 kg: 'Posso inspirar muita gente'

Atleta de 35 anos tem vínculo com o Tupy de Jussara, da segunda divisão goiana

O atacante ex-Vitória Walter publicou um vídeo, nesta segunda-feira (5), comemorando a perda de 40 quilos. Atualmente, o atleta de 35 anos tem vínculo com o Tupy de Jussara, time goiano da segunda divisão estadual.>

“Tô muito feliz, família. Batemos 95 quilos, [era] um cara que estava com 134. Sou muito grato a Deus. E pode ser certeza que vocês conseguem também”.>

“Tenho certeza que eu posso inspirar muita gente e ajudar muita gente e dizer que pode, sim, emagrecer com a força de vontade muito grande, igual a mim”, explicou antes de exibir o novo número.>

Natural de Recife, em Pernambuco, Walter passou pela Toca do Leão em 2021. Contratado com a proposta de se recuperar fisicamente e tentar ajudar o Leão, o centroavante só conseguiu vestir a camisa rubro-negra em quatro partidas, sem contribuir com gols ou assistências.>