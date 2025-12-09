Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leila rebate proposta contra campo sintético: ‘No dia que o Flamengo tiver estádio, poderá colocar o gramado que quiser’

Clube carioca protocolou sugestão à CBF para padronização dos gramados no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:44

Leila Pereira
Leila Pereira Crédito: Reprodução

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a defender o uso de gramados artificiais após o Flamengo formalizar, nesta segunda-feira, uma proposta à CBF pedindo a padronização dos campos do país - incluindo o fim dos sintéticos, como o do Allianz Parque.

Segundo o clube carioca, “gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento” e aumentariam “o risco à saúde, elevando o número de lesões e causando demais problemas pelo contato com o plástico”.

Leila Pereira

Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por Divulgação/CBF
Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por Jefferson Rudy/Agência Senado
Leila Pereira por Divulgação
Leila Pereira por FABIO MENOTTI/PALMEIRAS
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira por Fábio Menotti/Palmeiras
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira por Reprodução
Leila Pereira, presidente do Palmeiras por Jefferson Rudy/Agência Senado
1 de 11
Leila Pereira por Divulgação

As justificativas, no entanto, foram classificadas por Leila como infundadas. Para ela, o debate ganhou um tom “pautado pelo clubismo” e se apoia em premissas sem comprovação.

"O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas" afirmou a dirigente, que destacou ainda o histórico do próprio clube. "Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news",acrescentou.

Leila também rebateu indiretamente críticas sobre a qualidade dos pisos, citando o Maracanã. "Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente Bap, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser". 

A dirigente lembrou que tanto o Palmeiras quanto a Arena Crefisa Barueri - também sob sua administração - adotaram o piso sintético, sempre seguindo padrões internacionais. "O mais importante é respeitarmos as regras da Fifa e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news".

Leia mais

Imagem - Leila Pereira sugere exclusão do Flamengo de nova liga: 'Deveriam jogar sozinhos'

Leila Pereira sugere exclusão do Flamengo de nova liga: 'Deveriam jogar sozinhos'

Imagem - Dudu é punido com seis jogos de suspensão por conduta misógina contra Leila Pereira

Dudu é punido com seis jogos de suspensão por conduta misógina contra Leila Pereira

Leia a nota na íntegra:

“Antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante este ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes, nos âmbitos da CBF e da LIBRA, e o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro, e não somente em benefício dele próprio.”

“Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente, é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news.”

“Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente Bap, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas, sem clubismo e sem fake news.”

Tags:

Palmeiras Flamengo Leila Pereira

Mais recentes

Imagem - Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano

Veja quanto Rayssa Leal faturou como tetracampeã mundial de skate este ano
Imagem - Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami

Fonseca encanta torcida brasileira, mas Alcaraz confirma favoritismo e vence exibição em Miami
Imagem - Leitura labial revela briga de Neymar e Gabigol em campo: 'Não vai ganhar'

Leitura labial revela briga de Neymar e Gabigol em campo: 'Não vai ganhar'

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada
01

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

Imagem - Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar
02

Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - ‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais
04

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais