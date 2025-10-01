FUTEBOL

Leila Pereira sugere exclusão do Flamengo de nova liga: 'Deveriam jogar sozinhos'

Crítica vem após polêmica de repasses com Libra

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:40

Leila Pereira Crédito: Divulgação

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou de forma dura o Flamengo após a liminar que bloqueou o repasse de uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro destinados aos clubes da Libra. A decisão, concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), suspendeu o pagamento de R$ 77 milhões referentes a ganhos de pay-per-view do contrato firmado em 2024 entre a associação e a Globo, válido até 2029.

Ao falar sobre o impasse, Leila sugeriu a criação de uma liga sem a participação do clube carioca e ironizou: “O Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e nem o Flamengo. Só se quiserem jogar eles contra o sub-20. Aí quero ver a audiência que eles vão ter”.

O questionamento do Flamengo, atualmente sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é sobre a forma de divisão da receita do pay-per-view. O clube alega ter sido prejudicado pela medição de audiência adotada no contrato assinado ainda na gestão de Rodolfo Landim.