Leila Pereira sugere exclusão do Flamengo de nova liga: 'Deveriam jogar sozinhos'

Crítica vem após polêmica de repasses com Libra

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:40

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou de forma dura o Flamengo após a liminar que bloqueou o repasse de uma parcela dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro destinados aos clubes da Libra. A decisão, concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), suspendeu o pagamento de R$ 77 milhões referentes a ganhos de pay-per-view do contrato firmado em 2024 entre a associação e a Globo, válido até 2029.

Ao falar sobre o impasse, Leila sugeriu a criação de uma liga sem a participação do clube carioca e ironizou: “O Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e nem o Flamengo. Só se quiserem jogar eles contra o sub-20. Aí quero ver a audiência que eles vão ter”.

O questionamento do Flamengo, atualmente sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é sobre a forma de divisão da receita do pay-per-view. O clube alega ter sido prejudicado pela medição de audiência adotada no contrato assinado ainda na gestão de Rodolfo Landim.

Além do Flamengo, fazem parte do grupo que teria direito ao valor bloqueado equipes como Atlético-MG, Grêmio, Bahia, São Paulo, Santos, Bragantino, Vitória, Palmeiras, entre outros.

