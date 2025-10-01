Flamengo pode ganhar Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:28
Vivendo uma boa fase nos gramados, com liderança no Campeonato Brasileiro e presença nas etapas decisivas da Libertadores, o Flamengo pode alcançar uma conquista inédita fora do campo. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pelo parlamentar Dimas Gadelha (PT-RJ), na segunda-feira (29), sugere a criação do Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro, a ser celebrado em 13 de dezembro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Tempo Real RJ.
A escolha da data faz referência à vitória histórica no Mundial Interclubes de 1981, quando o time comandado por craques como Zico, Leandro e Júnior superou o Liverpool, da Inglaterra. O texto do projeto ressalta que “o futebol é uma expressão fundamental da identidade nacional brasileira” e que a conquista de 1981 permanece como um marco simbólico para milhões de torcedores.
Torcida do Flamengo
Segundo a proposta, caberá ao Poder Público promover atividades culturais, educativas e esportivas ligadas à data. A intenção é fortalecer a memória coletiva em torno do título mundial e reconhecer o impacto cultural que ele representou para o país.
Antes de ser efetivado, o projeto ainda passará pela análise das comissões da Câmara e, posteriormente, pela votação em plenário. Caso receba aprovação, o Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro entrará para o calendário oficial de comemorações do Brasil.