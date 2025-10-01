CALENDÁRIO NACIONAL

Flamengo pode ganhar Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro

Projeto de lei propõe incluir no calendário oficial a celebração em 13 de dezembro, em referência ao título mundial de 1981

Vivendo uma boa fase nos gramados, com liderança no Campeonato Brasileiro e presença nas etapas decisivas da Libertadores, o Flamengo pode alcançar uma conquista inédita fora do campo. Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pelo parlamentar Dimas Gadelha (PT-RJ), na segunda-feira (29), sugere a criação do Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro, a ser celebrado em 13 de dezembro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Tempo Real RJ.

A escolha da data faz referência à vitória histórica no Mundial Interclubes de 1981, quando o time comandado por craques como Zico, Leandro e Júnior superou o Liverpool, da Inglaterra. O texto do projeto ressalta que “o futebol é uma expressão fundamental da identidade nacional brasileira” e que a conquista de 1981 permanece como um marco simbólico para milhões de torcedores.

Segundo a proposta, caberá ao Poder Público promover atividades culturais, educativas e esportivas ligadas à data. A intenção é fortalecer a memória coletiva em torno do título mundial e reconhecer o impacto cultural que ele representou para o país.