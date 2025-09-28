Acesse sua conta
Fifa confirma sede da Copa Intercontinental 2025; Palmeiras e Flamengo buscam vaga

Catar voltará a receber torneio no qual o campeão da Libertadores pode enfrentar o PSG

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 13:05

Troféu da Copa Intercontinental
Troféu da Copa Intercontinental Crédito: Fifa/Reprodução

A Fifa anunciou, neste domingo (28), que a fase final da Copa Intercontinental 2025 será disputada novamente no Catar. O país-sede da última Copa do Mundo já havia recebido a primeira edição do torneio sob chancela da entidade máxima do futebol, em 2024. Palmeiras e Flamengo podem representar a América do Sul na competição, caso conquistem a Copa Libertadores.

A Copa Intercontinental terá o "Dérbi das Américas", que colocará frente a frente, em 10 de dezembro, o mexicano Cruz Azul, campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, e o vencedor da Libertadores no Estádio Ahmad Bin Ali . Quem vencer enfrentará na "Copa Challenger" (a semifinal), em 13 de dezembro, no mesmo local, o Pyramids, do Egito, classificado após duas vitórias em seus primeiros jogos.

A grande final da Copa Intercontinental ainda não teve palco anunciado pela Fifa. O Paris Saint-Germain, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, aguarda o adversário já na decisão Copa Intercontinental, agendada para 17 de dezembro.

O Flamengo disputa uma vaga na final da Libertadores com o argentino Racing, nos dias 22 e 29 de outubro, enquanto o time alviverde enfrenta a LDU nos dias 23 e 30 de outubro. A final será realizada no dia 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru.

Com formato mais enxuto, a Copa Intercontinental substituiu o Mundial de Clubes da Fifa após a criação da Copa do Mundo de Clubes, que neste ano foi realizada nos Estados Unidos e teve o Chelsea como campeão.

  • 10 de dezembro: Dérbi das Américas (Campeão da Libertadores x Cruz Azul)
  • 13 de dezembro: Copa Challenger (Vencedor Dérbi das Américas x Pyramids)
  • 17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (PSG x Vencedor Copa Challenger)

