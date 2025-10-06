ESTÁ PERTO?

Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica

Ao longo da trajetória, a ginasta enfrentou oito cirurgias e inúmeras recuperações

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:16

Rebeca Andrade Crédito: Reprodução

Rebeca Andrade já começa a pensar no fim da carreira. Aos 26 anos e com 20 dedicados à ginástica, a maior medalhista olímpica da história do Brasil afirmou que pretende competir apenas até os Jogos de Los Angeles, em 2028.

Em entrevista à rádio CBN, a atleta contou que a aposentadoria esteve próxima após as Olimpíadas de Paris, realizadas neste ano. “No máximo até 2028, depois da Olimpíada de Los Angeles. Eu ia parar agora em Paris. Não dá pra ir mais longe não. O ‘pózinho de pirlimpimpim’ vai acabar em 2028”, disse, com bom humor.

Rebeca explicou que o tempo no alto rendimento trouxe não apenas conquistas, mas também a consciência sobre o desgaste físico que o esporte exige. “Quando eu era mais nova, se eu não fazia uma boa competição, achava que o mundo tinha acabado. Hoje, eu consigo separar expectativa do público da minha obrigação comigo mesma (...). Foram 20 anos de carreira, suportando 14 vezes o meu peso nos movimentos. É muito impacto. Preciso entender meus limites para chegar longe”, refletiu.