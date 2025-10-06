Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica

Ao longo da trajetória, a ginasta enfrentou oito cirurgias e inúmeras recuperações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09:16

Rebeca Andrade
Rebeca Andrade Crédito: Reprodução

Rebeca Andrade já começa a pensar no fim da carreira. Aos 26 anos e com 20 dedicados à ginástica, a maior medalhista olímpica da história do Brasil afirmou que pretende competir apenas até os Jogos de Los Angeles, em 2028.

Em entrevista à rádio CBN, a atleta contou que a aposentadoria esteve próxima após as Olimpíadas de Paris, realizadas neste ano. “No máximo até 2028, depois da Olimpíada de Los Angeles. Eu ia parar agora em Paris. Não dá pra ir mais longe não. O ‘pózinho de pirlimpimpim’ vai acabar em 2028”, disse, com bom humor.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

Rebeca explicou que o tempo no alto rendimento trouxe não apenas conquistas, mas também a consciência sobre o desgaste físico que o esporte exige. “Quando eu era mais nova, se eu não fazia uma boa competição, achava que o mundo tinha acabado. Hoje, eu consigo separar expectativa do público da minha obrigação comigo mesma (...). Foram 20 anos de carreira, suportando 14 vezes o meu peso nos movimentos. É muito impacto. Preciso entender meus limites para chegar longe”, refletiu.

Ao longo da trajetória, a ginasta enfrentou oito cirurgias e inúmeras recuperações, mas construiu um legado sem precedentes: seis medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, três de prata e uma de bronze. Ícone da ginástica artística, Rebeca quer seguir competindo por mais alguns anos, mas já traçou um limite claro para o fim de uma era vitoriosa.

Leia mais

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Imagem - Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Imagem - Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o 'Oscar do esporte'

Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o 'Oscar do esporte'

Mais recentes

Imagem - Polícia encerra investigação de caso em que David Luiz foi acusado de ameaça

Polícia encerra investigação de caso em que David Luiz foi acusado de ameaça
Imagem - Após vitória, Vitor Roque faz post homofóbico em provocação ao São Paulo

Após vitória, Vitor Roque faz post homofóbico em provocação ao São Paulo
Imagem - Após derrota para o Bahia, dirigente do Flamengo critica arbitragem: 'CBF tem que explicar'

Após derrota para o Bahia, dirigente do Flamengo critica arbitragem: 'CBF tem que explicar'

MAIS LIDAS

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
01

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'
02

Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
03

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais
04

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais