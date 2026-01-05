Flamengo encerra canoagem e dispensa baiano campeão olímpico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:38
O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (5), o encerramento das atividades da canoagem e do remo paralímpico, decisão que resultou na dispensa de atletas das duas modalidades, entre eles o baiano Isaquias Queiroz. Em nota oficial, o clube afirmou que a medida foi tomada após uma “avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico” rubro-negro, destacando a necessidade de concentrar investimentos em projetos com estruturas permanentes e base consolidada.
Segundo o comunicado, a canoagem foi descontinuada porque parte dos atletas, incluindo os principais nomes da equipe, não reside nem realiza treinamentos no Rio de Janeiro. “Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos”, argumentou o clube. Além da canoagem, o Flamengo também encerrou sua participação no pararemo, único esporte paralímpico mantido pela instituição até então.
Isaquias Queiroz é um dos maiores nomes do esporte olímpico brasileiro
Entre os desligados está o baiano Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Natural de Ubaitaba, no sul da Bahia, município conhecido como “cidade das canoas”, Isaquias iniciou a carreira ainda jovem e construiu uma trajetória marcada por conquistas inéditas para o país na canoagem de velocidade. Ele é dono de cinco medalhas olímpicas, incluindo o ouro no C1 1000m nos Jogos de Tóquio, além de três pratas e um bronze nas edições do Rio 2016 e Paris 2024.
A saída do atleta também gerou repercussão fora do clube. Nas redes sociais, a esposa de Isaquias, Laina Guimarães, lamentou o encerramento do vínculo e destacou o envolvimento do canoísta com a instituição. “Muito orgulho, meu amor, você ter vestido realmente esse manto de corpo e alma e representado tão bem o Mengão. Triste porque sou flamenguista desde que me entendo por gente”, escreveu.
Além de Isaquias, também foram dispensados os canoístas Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler, além dos atletas do remo paralímpico
"O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de 7 anos nesta última passagem, encerrando seu ciclo no clube de forma marcante e deixando um legado de conquistas que nos orgulha.
Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes.
Atualmente, tanto Isaquias Queiroz como Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem nem realizam seus treinamentos no Rio de Janeiro. Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico.
O Flamengo agradece a Isaquias Queiroz, a Gabriel Assunção, a Mateus dos Santos, a Valdenice do Nascimento e a Roberto Maehler por todo o profissionalismo, dedicação e pelas conquistas alcançadas durante o período em que defenderam o Manto Sagrado, e deseja pleno sucesso na continuidade de suas trajetórias esportivas.
O Clube de Regatas do Flamengo também encerra sua participação no pararemo. O clube agradece aos atletas Michel Pessanha, Gessyca Guerra, Diana Barcellos e Valdenir Junior por representarem o Manto Sagrado com dedicação, comprometimento e espírito esportivo, contribuindo para a história rubro-negra no paradesporto. O Flamengo reconhece a importância de suas trajetórias e deseja pleno êxito na continuidade de suas carreiras."