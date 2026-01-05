REESTRUTURAÇÃO

Flamengo encerra canoagem e dispensa baiano campeão olímpico

Natural de Ubaitaba, Isaquias Queiroz deica o clube após sete anos e cinco medalhas olímpicas

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:38

Isaquias Queiroz era atleta do Flamengo Crédito: Helena Petry / COB

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (5), o encerramento das atividades da canoagem e do remo paralímpico, decisão que resultou na dispensa de atletas das duas modalidades, entre eles o baiano Isaquias Queiroz. Em nota oficial, o clube afirmou que a medida foi tomada após uma “avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico” rubro-negro, destacando a necessidade de concentrar investimentos em projetos com estruturas permanentes e base consolidada.

Segundo o comunicado, a canoagem foi descontinuada porque parte dos atletas, incluindo os principais nomes da equipe, não reside nem realiza treinamentos no Rio de Janeiro. “Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos”, argumentou o clube. Além da canoagem, o Flamengo também encerrou sua participação no pararemo, único esporte paralímpico mantido pela instituição até então.

Entre os desligados está o baiano Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Natural de Ubaitaba, no sul da Bahia, município conhecido como “cidade das canoas”, Isaquias iniciou a carreira ainda jovem e construiu uma trajetória marcada por conquistas inéditas para o país na canoagem de velocidade. Ele é dono de cinco medalhas olímpicas, incluindo o ouro no C1 1000m nos Jogos de Tóquio, além de três pratas e um bronze nas edições do Rio 2016 e Paris 2024.

Na nota oficial, o Rubro-Negro destacou o peso de sua trajetória: “O Flamengo se orgulha de ter contado em sua equipe com Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas da história do esporte olímpico brasileiro. Campeão olímpico, com cinco medalhas em Jogos, e referência mundial na canoagem, Isaquias vestiu o Manto Sagrado por cerca de sete anos”.

A saída do atleta também gerou repercussão fora do clube. Nas redes sociais, a esposa de Isaquias, Laina Guimarães, lamentou o encerramento do vínculo e destacou o envolvimento do canoísta com a instituição. “Muito orgulho, meu amor, você ter vestido realmente esse manto de corpo e alma e representado tão bem o Mengão. Triste porque sou flamenguista desde que me entendo por gente”, escreveu.

Além de Isaquias, também foram dispensados os canoístas Gabriel Assunção, Mateus dos Santos, Valdenice do Nascimento e Roberto Maehler, além dos atletas do remo paralímpico

Veja a nota do Flamengo na íntegra:

Dentro de uma avaliação estratégica alinhada às premissas que norteiam o esporte olímpico do Flamengo, o clube encerra sua participação na modalidade canoagem. A decisão está em consonância com a filosofia rubro-negra de aliar excelência competitiva ao investimento contínuo na formação, no desenvolvimento de atletas e no fortalecimento das modalidades a partir de estruturas permanentes.

Atualmente, tanto Isaquias Queiroz como Gabriel Assunção, Mateus dos Santos e Valdenice do Nascimento não residem nem realizam seus treinamentos no Rio de Janeiro. Esse contexto inviabiliza a consolidação de um trabalho estruturado de base e a formação de novos talentos, pilares fundamentais do projeto esportivo do Flamengo e parte essencial do seu DNA histórico.

O Flamengo agradece a Isaquias Queiroz, a Gabriel Assunção, a Mateus dos Santos, a Valdenice do Nascimento e a Roberto Maehler por todo o profissionalismo, dedicação e pelas conquistas alcançadas durante o período em que defenderam o Manto Sagrado, e deseja pleno sucesso na continuidade de suas trajetórias esportivas.