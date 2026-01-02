Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Daniel Alves vira investidor de clube português após absolvição em caso de estupro

Ex-lateral foi anunciado como coproprietário do São João de Ver meses após ter sido absolvido pela Justiça espanhola

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:23

Daniel Alves posando para foto ao ser anunciado como investidor do Sporting Clube São João de Ver
Daniel Alves posando para foto ao ser anunciado como investidor do Sporting Clube São João de Ver Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após absolvição em caso de estupro, Daniel Alves deu um novo passo em sua trajetória no futebol ao se tornar investidor do Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão de Portugal. O clube confirmou nesta quinta-feira (1) a entrada do ex-lateral brasileiro como coproprietário da SAD (Sociedade Anônima Desportiva), modelo equivalente à SAF adotada no Brasil.

A chegada de Daniel Alves marca uma mudança significativa no projeto esportivo da equipe portuguesa. Em comunicado oficial, o São João de Ver destacou a união entre a experiência de um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol e um clube de forte identidade local, que busca crescimento estrutural e esportivo a médio e longo prazo.

Daniel Alves

Daniel Alves deixou prisão em Barcelona em março por Reprodução
Daniel Alves por Reprodução
Daniel Alves está preso na Espanha por Reprodução/Instagram
Daniel Alves durante julgamento em Barcelona por Reprodução
Daniel Alves está preso há quase três meses na Espanha por Reprodução/Instagram
Estátua de Daniel Alves por Ronaldo Silva / TV São Francisco
Estátua de Daniel Alves por Reprodução/Redes Sociais
Daniel Alves e Joana Sanz por Reprodução
Daniel Alves após saída da prisão por Redes sociais
Daniel Alves e esposa por Redes sociais
Daniel Alves por Reprodução / Redes sociais
Neymar e Daniel Alves por Reprodução
Daniel ALves e Joana Sanz por Redes sociais
Justiça concedeu liberdade provisória para Daniel Alves, condenado por agressão sexual por Lucas Figueiredo/CBF
Daniel Alves viveu seu auge no Barcelona por Miguel Ruiz/FC Barcelona
Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona por Reprodução/Instagram
Daniel Alves no primeiro dia do julgamento por Reprodução
1 de 17
Daniel Alves deixou prisão em Barcelona em março por Reprodução

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, o brasileiro adquiriu inicialmente 50% da SAD por meio de um aporte financeiro. O acordo prevê a compra da outra metade ao fim da temporada 2025/26, em termos já alinhados entre as partes envolvidas. O investimento conta com o suporte de um grupo de empresários brasileiros que participam do projeto.

Além da atuação como dirigente, Daniel Alves avalia a possibilidade de voltar a jogar profissionalmente por um curto período. A ideia em estudo é atuar por cerca de seis meses, entre janeiro e junho de 2026. Paralelamente, o ex-jogador planeja iniciar a transição para a carreira de treinador, já que possui a Licença A da UEFA.

Aos 42 anos, Daniel Alves está afastado dos gramados desde janeiro de 2023. Ele busca encerrar sua carreira dentro de campo após um período turbulento fora dele. Em março deste ano, o Tribunal de Justiça da Catalunha anulou sua condenação por agressão sexual, ao concluir que as provas apresentadas eram insuficientes para sustentar a pena. A decisão foi tomada por unanimidade.

LEIA MAIS 

R$ 7 milhões: Daniel Alves acusa ex-mulher de esvaziar suas contas durante prisão

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Joana Sanz anuncia nascimento do primeiro filho com Daniel Alves e faz desabafo: 'Nem sempre as coisas saem bem'

Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Daniel Alves vence disputa judicial contra ex-esposa e recupera R$ 4 milhões na Espanha

Antes da absolvição, o brasileiro havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão, em fevereiro de 2024, por um caso ocorrido em dezembro de 2022, em Barcelona. Após 14 meses em prisão preventiva, ele obteve liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros. Durante todo o processo, Daniel Alves negou as acusações.

Desde que deixou a prisão, o ex-lateral tem mantido uma rotina discreta, mas voltou a aparecer publicamente nas últimas semanas, inclusive em atividades religiosas na Espanha. Paralelamente, passou a atuar nos bastidores do futebol europeu, se aproximando de projetos de gestão esportiva, sempre com o objetivo de se preparar para uma futura carreira como treinador.

Tags:

Daniel Alves

Mais recentes

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
Imagem - Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Bahia na Copinha 2026

Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Bahia na Copinha 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026