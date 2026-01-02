RETORNO AO FUTEBOL

Daniel Alves vira investidor de clube português após absolvição em caso de estupro

Ex-lateral foi anunciado como coproprietário do São João de Ver meses após ter sido absolvido pela Justiça espanhola

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19:23

Daniel Alves posando para foto ao ser anunciado como investidor do Sporting Clube São João de Ver Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após absolvição em caso de estupro, Daniel Alves deu um novo passo em sua trajetória no futebol ao se tornar investidor do Sporting Clube de São João de Ver, equipe que disputa a terceira divisão de Portugal. O clube confirmou nesta quinta-feira (1) a entrada do ex-lateral brasileiro como coproprietário da SAD (Sociedade Anônima Desportiva), modelo equivalente à SAF adotada no Brasil.

A chegada de Daniel Alves marca uma mudança significativa no projeto esportivo da equipe portuguesa. Em comunicado oficial, o São João de Ver destacou a união entre a experiência de um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol e um clube de forte identidade local, que busca crescimento estrutural e esportivo a médio e longo prazo.

Daniel Alves 1 de 17

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, o brasileiro adquiriu inicialmente 50% da SAD por meio de um aporte financeiro. O acordo prevê a compra da outra metade ao fim da temporada 2025/26, em termos já alinhados entre as partes envolvidas. O investimento conta com o suporte de um grupo de empresários brasileiros que participam do projeto.

Além da atuação como dirigente, Daniel Alves avalia a possibilidade de voltar a jogar profissionalmente por um curto período. A ideia em estudo é atuar por cerca de seis meses, entre janeiro e junho de 2026. Paralelamente, o ex-jogador planeja iniciar a transição para a carreira de treinador, já que possui a Licença A da UEFA.

Aos 42 anos, Daniel Alves está afastado dos gramados desde janeiro de 2023. Ele busca encerrar sua carreira dentro de campo após um período turbulento fora dele. Em março deste ano, o Tribunal de Justiça da Catalunha anulou sua condenação por agressão sexual, ao concluir que as provas apresentadas eram insuficientes para sustentar a pena. A decisão foi tomada por unanimidade.

Antes da absolvição, o brasileiro havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão, em fevereiro de 2024, por um caso ocorrido em dezembro de 2022, em Barcelona. Após 14 meses em prisão preventiva, ele obteve liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros. Durante todo o processo, Daniel Alves negou as acusações.