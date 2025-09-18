Acesse sua conta
Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Valor a ser recebido não foi divulgado pela equipe mexicana

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:29

Daniel Alves na época do Pumas
Daniel Alves na época do Pumas Crédito: Reprodução

O Pumas, do México, anunciou nesta quinta-feira, que o Comitê Arbitral do Esporte (CAS), deu ganho de causa ao clube mexicano no processo contra Daniel Alves. Assim, o ex-lateral-direito da seleção brasileira terá que pagar uma indenização a sua ex-equipe devido à rescisão contratual entre as partes.

"O Club Universidad Nacional, A.C. (nome oficial do Pumas), informa que, em 1º de setembro de 2025, foi notificado da sentença arbitral proferida pelo (CAS) no contexto da disputa contratual entre o Clube e o jogador Daniel Alves da Silva", diz texto da nota oficial emitida pela agremiação.

O valor a ser recebido não foi divulgado pela equipe mexicana. Entretanto, ao entrar com a ação em março deste ano, foi pedido o valor de US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 26,5 milhões).

Daniel Alves iniciou a sua passagem pelo time do México em 2022. Em janeiro do ano seguinte, ele teve o contrato rescindido por justa causa pela diretoria do Pumas após ser preso na Espanha sob acusação de agressão sexual.

Em meio ao escândalo que interrompeu sua trajetória na equipe, o ex-lateral-direito entrou com uma ação na Fifa cobrando uma indenização e teve ganho de causa. No entanto, o caso teve uma reviravolta com o Puma recorrendo ao CAS e vencendo o recurso em última instância.

"O CAS decidiu a favor do Clube, revogando a decisão de 15 de maio de 2024, proferida pela Câmara de Resolução de Disputas da Fifa, e proferindo uma nova decisão na qual, além de confirmar a validade da rescisão por justa causa do Clube, condenou o Sr. Alves ao pagamento de uma quantia superior à estabelecida pela Fifa, a título de indenização pelos danos causados à instituição", divulgou o Pumas em seu site oficial.

