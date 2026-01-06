'DOLOROSO'

Ex-nadador leiloa medalhas de ouro olímpicas por mais de R$ 2 milhões em meio a divórcio

Entre as três peças está ouro conquistado no Rio de Janeiro em 2016

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:14

Ryan Lochte resolveu leiloar medalhas Crédito: Reprodução

Três medalhas de ouro que ajudaram a construir uma das carreiras mais vitoriosas da natação olímpica mudaram de dono nos últimos dias. O ex-nadador norte-americano Ryan Lochte decidiu colocar parte de seu acervo à venda e arrecadou mais de US$ 385 mil (cerca de R$ 2,08 milhões) com o leilão, segundo o site especializado Goldin.

A negociação acontece em um período delicado da vida pessoal do atleta. Lochte enfrenta um processo de divórcio com a modelo Kayla Reid, após sete anos de casamento, além de já ter tornado públicos problemas com alcoolismo. O leilão foi aberto em 10 de dezembro e divulgado por meio de um vídeo no Instagram, no qual o ex-atleta aparece ao lado de um representante da casa responsável pela venda.

As medalhas comercializadas correspondem a conquistas emblemáticas da trajetória olímpica de Lochte: o ouro no revezamento 4x200 metros livre em Atenas-2004; a medalha dourada na mesma prova em Pequim-2008, ao lado de Michael Phelps; e o ouro conquistado nos Jogos do Rio-2016. Na divulgação, a Goldin descreveu as peças como “três medalhas de ouro que marcaram a ascensão de Ryan Lochte na história olímpica”, citando histórias de “domínio, trabalho em equipe e legado”.

Não é a primeira vez que o ex-nadador decide se desfazer de prêmios olímpicos. Em 2022, ele já havia leiloado seis medalhas de prata e bronze, arrecadando US$ 166 mil - aproximadamente R$ 898 mil à época. Na ocasião, Lochte definiu o processo como “doloroso”.

Em entrevista à revista People, o norte-americano explicou a motivação por trás da decisão atual. “Minhas medalhas olímpicas representam memórias que levarei para a vida toda, mas agora quero que elas façam mais do que apenas ficar em uma prateleira”, afirmou.

Aos 41 anos, Lochte soma 12 medalhas olímpicas no currículo: seis de ouro, além de seis de prata e bronze, sendo sete delas em provas individuais. Recentemente, ele voltou a comentar o assunto nas redes sociais, após repercussão negativa de declarações, e disse estar “emocionalmente incapaz de falar”, antes de esclarecer os motivos da venda.

“Gostaria de esclarecer a venda das minhas medalhas: eu nunca nadei pelas medalhas de ouro. Minha paixão sempre foi ser um dos melhores nadadores do mundo”, declarou. “Essas medalhas? Elas foram apenas a cereja do topo de uma jornada incrível. Com 90 medalhas internacionais - incluindo Olimpíadas, Mundiais, Jogos Pan-Pacíficos e Jogos Pan-Americanos - fui privilegiado por conquistar mais do que qualquer outro nadador.”

Apesar do currículo expressivo, a carreira de Lochte também ficou marcada por uma das maiores polêmicas da história recente dos Jogos Olímpicos. Durante a Olimpíada do Rio-2016, ele afirmou ter sido vítima de um assalto em um posto de gasolina, junto com outros três nadadores dos Estados Unidos. A versão foi desmentida após investigações das autoridades brasileiras e do Comitê Olímpico.