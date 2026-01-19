INCENTIVO AO ESPORTE

Bolsa Atleta 2026 abre inscrições nesta segunda com valores de até R$ 16,6 mil

O benefício oferece pagamentos mensais que variam de R$ 410 a R$ 16.629

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19:03

Bia Ferreira Crédito: Wander Roberto-COB || Miriam Jeske COB || Alexandre Loureiro COB

As inscrições para a edição de 2026 do Bolsa Atleta, programa do Governo Federal, começaram nesta segunda-feira (16) e seguem abertas até o dia 6 de fevereiro. Considerado um dos maiores programas de patrocínio individual a atletas do mundo, o benefício oferece pagamentos mensais que variam de R$ 410 a R$ 16.629, pelo período de até 12 meses, a esportistas que obtiveram bons resultados em competições no ano anterior.

O processo de inscrição é feito exclusivamente de forma online, por meio do portal gov.br, com envio do formulário e da documentação comprobatória diretamente no Sistema Bolsa Atleta. O edital completo, assim como modelos de documentos e orientações detalhadas, estão disponíveis no site do Ministério do Esporte e no Diário Oficial da União.

O Bolsa Atleta 2026 contempla seis categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico; atleta internacional; atleta nacional; atleta de base; atleta estudantil; além do Bolsa Pódio, categoria com os maiores valores do programa. Os recursos são pagos com verbas do Ministério do Esporte.

Caso o número de atletas aptos supere a disponibilidade orçamentária, a ordem de prioridade será:

Medalhistas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos;

Atletas da categoria Atleta Pódio;

Atletas gestantes ou puérperas;

Atletas olímpicos, paralímpicos ou surdolímpicos sem medalha;

Atletas internacionais;

Atletas nacionais;

Atletas de base;

Atletas estudantis.

A prioridade do benefício é destinada a atletas de modalidades que integram os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na sequência, são contemplados esportistas de modalidades não olímpicas, como aquelas presentes nos Jogos Pan-Americanos. Para atletas olímpicos, por exemplo, um dos critérios é ter integrado a delegação brasileira em eventos como os Jogos de Paris 2024, Beijing 2022 ou os Jogos Surdolímpicos mais recentes.

Em 2025, o programa bateu recorde de beneficiários, com 9.207 atletas contemplados, superando os 8.739 do ano anterior. O impacto do Bolsa Atleta também se reflete em grandes competições: nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, mais de 90% dos pódios brasileiros tiveram atletas beneficiados pelo programa. Já nos Jogos Paralímpicos, o índice chegou a 94,4% das medalhas.

Atletas baianos também figuram entre os destaques recentes do programa, como Beatriz Ferreira e Keno Marley (boxe), Mateus Nunes (canoagem), Ulan Galinski (ciclismo MTB), Cássio Reis e Jeferson Conceição (futebol de cegos), além de nomes da natação, ginástica rítmica, atletismo e surf.

De acordo com o cronograma oficial, a primeira lista de atletas contemplados será divulgada entre 23 e 27 de março, enquanto a lista final, após análise de recursos, está prevista para o período de 20 a 24 de abril. O benefício é concedido após análise documental, definição de prioridades conforme o orçamento disponível e assinatura do Termo de Adesão.

Cronograma do Bolsa Atleta 2026: