FUTEBOL

Após 'vaia histórica', jornais espanhóis questionam futuro de Vini Jr no Real Madrid

Imprensa espanhola classifica momento do brasileiro como “limite”

Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:52

Vini Jr Crédito: Reprodução

As vaias direcionadas a Vinicius Jr. no Santiago Bernabéu neste final de semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Levante, repercutiram fortemente na Espanha e reacenderam dúvidas sobre a permanência do atacante no clube. Jornais locais apontaram o episódio como um sinal claro de desgaste entre o jogador e parte da torcida, além de um fator que pode influenciar decisões internas.

O Mundo Deportivo descreveu o momento vivido pelo brasileiro como uma “situação limite”. Apesar de ter contrato válido até o meio de 2027, Vinicius ainda não acertou a renovação, e o jornal destacou que o cenário atual aumenta a pressão por uma definição.

Vinícius Júnior 1 de 15

“A situação de Vinicius Jr. no Real Madrid atravessa um momento delicado. Mais do que as vaias escutadas no Santiago Bernabéu, o foco está em seu futuro. O brasileiro tem pendente uma renovação e, até hoje, não há um acordo que garanta sua continuidade a longo prazo. (...) A pressão do entorno e da torcida poderia acelerar a decisão: apostar na renovação de Vinicius como peça estratégica ou abrir a porta para uma possível venda.”

Na mesma linha, o As afirmou que o atacante atravessa um “momento crítico” no clube merengue. O jornal lembrou que a insatisfação da torcida não começou agora e ganhou força desde a temporada passada, especialmente após episódios de atrito em campo.

“A disputa entre os torcedores do Real Madrid e Vinicius não está diminuindo; pelo contrário. (...) Vinicius será assombrado por muito tempo pela explosão que fez contra Xabi Alonso após ter sido substituído no clássico [contra o Barcelona] em outubro. Desde então, está na mira de todos. O clube está preocupado com essas vaias há algum tempo, também porque elas podem interferir nas negociações para a renovação de seu contrato.”

O Marca foi além e classificou as vaias como “um episódio que entra para a história” do Real Madrid. O tabloide comparou a cobrança sofrida por Vinicius àquela enfrentada por grandes ídolos do clube ao longo dos anos, destacando a intensidade e a duração da reação da arquibancada.

“O Bernabéu não teve piedade com Vinicius. Nem um momento de trégua foi concedido ao brasileiro. [...] Ele não é a primeira grande estrela do Real a passar uma tarde de tormento no estádio, mas a ferocidade com que os torcedores do Real Madrid reagiram ao seu jogador é inédita, tanto pela intensidade quanto pela duração. Um episódio que ficará marcado na história do Real Madrid.”