Após 'vaia histórica', jornais espanhóis questionam futuro de Vini Jr no Real Madrid

Carol Neves
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:52
As vaias direcionadas a Vinicius Jr. no Santiago Bernabéu neste final de semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Levante, repercutiram fortemente na Espanha e reacenderam dúvidas sobre a permanência do atacante no clube. Jornais locais apontaram o episódio como um sinal claro de desgaste entre o jogador e parte da torcida, além de um fator que pode influenciar decisões internas.
O Mundo Deportivo descreveu o momento vivido pelo brasileiro como uma “situação limite”. Apesar de ter contrato válido até o meio de 2027, Vinicius ainda não acertou a renovação, e o jornal destacou que o cenário atual aumenta a pressão por uma definição.
Vinícius Júnior
“A situação de Vinicius Jr. no Real Madrid atravessa um momento delicado. Mais do que as vaias escutadas no Santiago Bernabéu, o foco está em seu futuro. O brasileiro tem pendente uma renovação e, até hoje, não há um acordo que garanta sua continuidade a longo prazo. (...) A pressão do entorno e da torcida poderia acelerar a decisão: apostar na renovação de Vinicius como peça estratégica ou abrir a porta para uma possível venda.”
Na mesma linha, o As afirmou que o atacante atravessa um “momento crítico” no clube merengue. O jornal lembrou que a insatisfação da torcida não começou agora e ganhou força desde a temporada passada, especialmente após episódios de atrito em campo.
“A disputa entre os torcedores do Real Madrid e Vinicius não está diminuindo; pelo contrário. (...) Vinicius será assombrado por muito tempo pela explosão que fez contra Xabi Alonso após ter sido substituído no clássico [contra o Barcelona] em outubro. Desde então, está na mira de todos. O clube está preocupado com essas vaias há algum tempo, também porque elas podem interferir nas negociações para a renovação de seu contrato.”
O Marca foi além e classificou as vaias como “um episódio que entra para a história” do Real Madrid. O tabloide comparou a cobrança sofrida por Vinicius àquela enfrentada por grandes ídolos do clube ao longo dos anos, destacando a intensidade e a duração da reação da arquibancada.
“O Bernabéu não teve piedade com Vinicius. Nem um momento de trégua foi concedido ao brasileiro. [...] Ele não é a primeira grande estrela do Real a passar uma tarde de tormento no estádio, mas a ferocidade com que os torcedores do Real Madrid reagiram ao seu jogador é inédita, tanto pela intensidade quanto pela duração. Um episódio que ficará marcado na história do Real Madrid.”
Dentro de campo, o Real Madrid segue sua campanha na Liga dos Campeões. O time volta a jogar no Bernabéu na terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o Mônaco, pela sétima e penúltima rodada da fase de Liga. Os merengues ocupam a sétima posição, com 12 pontos.