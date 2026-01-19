Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após 'vaia histórica', jornais espanhóis questionam futuro de Vini Jr no Real Madrid

Imprensa espanhola classifica momento do brasileiro como “limite”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:52

Vini Jr
Vini Jr Crédito: Reprodução

As vaias direcionadas a Vinicius Jr. no Santiago Bernabéu neste final de semana, durante a vitória do Real Madrid sobre o Levante, repercutiram fortemente na Espanha e reacenderam dúvidas sobre a permanência do atacante no clube. Jornais locais apontaram o episódio como um sinal claro de desgaste entre o jogador e parte da torcida, além de um fator que pode influenciar decisões internas.

O Mundo Deportivo descreveu o momento vivido pelo brasileiro como uma “situação limite”. Apesar de ter contrato válido até o meio de 2027, Vinicius ainda não acertou a renovação, e o jornal destacou que o cenário atual aumenta a pressão por uma definição.

Vinícius Júnior

O documentário “Baila, Vini” destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix
'Baila, Vini', documentário sobre Vinicius Júnior, será lançado em maio, na Netflix por Divulgação/Netflix
Vinicius Junior soma 16 gols pelo Real Madrid nesta temporada por Real Madrid/Divulgação
Vinicius Júnior por Reprodução I Instagram @vinijr
Vinícius Júnior  por Reprodução/Instagram
Mbappé comemora ao lado de Vinícius Júnior no Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Vinícius Júnior   por Real Madrid C.F./Divulgação
Vinicius Junior comemora após marcar pelo Real Madrid sobre o Almería por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo e Vinicius Junior  por Real Madrid/Divulgação
Vinícius Junior balançou as redes no Bernabéu e ajudou o Real Madrid e vancer por Divulgação/Real Madrid/Twitter
Atacante Vinicius Junior posa ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez por Divulgação / Real Madrid
Vinícius Júnior recebeu o Prêmio Sócrates na cerimônia da Bola de Ouro por Ballon d'Or/Divulgação
Vinicius Júnior por Real Madrid/Divulgação
Vinicius Júnior em treino da Seleção Brasileira por Lucas Figueiredo/CBF
Vinicius Júnior vem sendo alvo com frequência de ofensas racistas por Real Madrid/Divulgação
1 de 15
O documentário “Baila, Vini” destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior (Imagem: Reprodução digital | Netflix) por Imagem: Reprodução digital | Netflix

“A situação de Vinicius Jr. no Real Madrid atravessa um momento delicado. Mais do que as vaias escutadas no Santiago Bernabéu, o foco está em seu futuro. O brasileiro tem pendente uma renovação e, até hoje, não há um acordo que garanta sua continuidade a longo prazo. (...) A pressão do entorno e da torcida poderia acelerar a decisão: apostar na renovação de Vinicius como peça estratégica ou abrir a porta para uma possível venda.”

Na mesma linha, o As afirmou que o atacante atravessa um “momento crítico” no clube merengue. O jornal lembrou que a insatisfação da torcida não começou agora e ganhou força desde a temporada passada, especialmente após episódios de atrito em campo.

“A disputa entre os torcedores do Real Madrid e Vinicius não está diminuindo; pelo contrário. (...) Vinicius será assombrado por muito tempo pela explosão que fez contra Xabi Alonso após ter sido substituído no clássico [contra o Barcelona] em outubro. Desde então, está na mira de todos. O clube está preocupado com essas vaias há algum tempo, também porque elas podem interferir nas negociações para a renovação de seu contrato.”

Leia mais

Imagem - Clube espanhol provoca Vinicius Jr após brasileiro ficar em 16º na Bola de Ouro

Clube espanhol provoca Vinicius Jr após brasileiro ficar em 16º na Bola de Ouro

Imagem - Real Madrid cogita vender Vinícius Júnior após exigências contratuais, diz jornal

Real Madrid cogita vender Vinícius Júnior após exigências contratuais, diz jornal

O Marca foi além e classificou as vaias como “um episódio que entra para a história” do Real Madrid. O tabloide comparou a cobrança sofrida por Vinicius àquela enfrentada por grandes ídolos do clube ao longo dos anos, destacando a intensidade e a duração da reação da arquibancada.

“O Bernabéu não teve piedade com Vinicius. Nem um momento de trégua foi concedido ao brasileiro. [...] Ele não é a primeira grande estrela do Real a passar uma tarde de tormento no estádio, mas a ferocidade com que os torcedores do Real Madrid reagiram ao seu jogador é inédita, tanto pela intensidade quanto pela duração. Um episódio que ficará marcado na história do Real Madrid.”

Dentro de campo, o Real Madrid segue sua campanha na Liga dos Campeões. O time volta a jogar no Bernabéu na terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o Mônaco, pela sétima e penúltima rodada da fase de Liga. Os merengues ocupam a sétima posição, com 12 pontos.

Tags:

Vini jr. Vinícius Júnior Real Madrid

Mais recentes

Imagem - Messi pode jogar a Libertadores? Dono Inter Miami sonha alto e revela planos

Messi pode jogar a Libertadores? Dono Inter Miami sonha alto e revela planos
Imagem - Drama e polêmica: Senegal vence Marrocos e levanta seu segundo título da Copa Africana de Nações

Drama e polêmica: Senegal vence Marrocos e levanta seu segundo título da Copa Africana de Nações
Imagem - É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
01

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
02

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro
03

Quem é Jordana do BBB 26, participante que foi assediada por Pedro

Imagem - Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps
04

Como chegar na nova Rodoviária em Salvador? Veja opções e acesse no Maps