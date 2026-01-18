FUTEBOL

Messi pode jogar a Libertadores? Dono Inter Miami sonha alto e revela planos

Após vencer a MLS, o clube dos Estados Unidos mira a competição da Conmebol

Miro Palma

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:37

Messi é a principal estrela da equipe norte-americana Crédito: Inter Miami/ Divulgação

Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, não esconde o sonho do clube: disputar a Copa Libertadores. Em conversa com o jornal Olé, o empresário — que comanda a equipe onde brilha Lionel Messi — contou que já bateu um papo com a Conmebol para discutir a ideia.

"É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores", revelou Jorge.

Lionel Messi 1 de 9

Vale lembrar que, entre 1998 e 2016, times mexicanos marcaram presença constante na competição. Três deles chegaram a ficar com o vice-campeonato: Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres UANL (2015).

"Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Eu acredito que os campeões da MLS, assim como os da Liga Mexicana, são merecedores de uma vaga", acrescentou.