Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Messi pode jogar a Libertadores? Dono Inter Miami sonha alto e revela planos

Após vencer a MLS, o clube dos Estados Unidos mira a competição da Conmebol

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:37

Messi é a principal estrela da equipe norte-americana
Messi é a principal estrela da equipe norte-americana Crédito: Inter Miami/ Divulgação

Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami, não esconde o sonho do clube: disputar a Copa Libertadores. Em conversa com o jornal Olé, o empresário — que comanda a equipe onde brilha Lionel Messi — contou que já bateu um papo com a Conmebol para discutir a ideia.

"É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro (Domínguez, presidente da entidade), para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores", revelou Jorge.

Lionel Messi

Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami
Filho se arrepende de recusar passeio com a mãe após selfie com Lionel Messi por Reprodução/Redes Sociais
Messi em campo contra o Vancouver Whitecaps por Inter Miami/Divulgação
Messi em ação pelo Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Ronaldinho (ao centro), com Messi e Neymar, em visita ao treino do Barcelona em 2017 por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi participou da goleada sobre a Bolívia por 6x0 com três gols e duas assistências por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Messi defende o Inter Miami por Inter Miami/Divulgação
Thiago é o filho mais velho de Antonela Roccuzzo e Lionel Messi por Reprodução/Instagram
Messi na classe econômica em voo do Inter Miami por Reprodução
1 de 9
Messi e Inter Miami enfrentarão um time composto pelos melhores jogadores da Primeira Divisão em Hong Kong por Divulgação / Inter Miami

Vale lembrar que, entre 1998 e 2016, times mexicanos marcaram presença constante na competição. Três deles chegaram a ficar com o vice-campeonato: Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres UANL (2015).

"Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Eu acredito que os campeões da MLS, assim como os da Liga Mexicana, são merecedores de uma vaga", acrescentou.

Na temporada passada, o Inter Miami celebrou seu primeiro título da MLS desde a fundação em 2018. Sob o comando de Javier Mascherano, Messi e seus colegas superaram o Vancouver Whitecaps por 3x1 na decisão e colocaram o clube no mapa do futebol americano.

Mais recentes

Imagem - Drama e polêmica: Senegal vence Marrocos e levanta seu segundo título da Copa Africana de Nações

Drama e polêmica: Senegal vence Marrocos e levanta seu segundo título da Copa Africana de Nações
Imagem - É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026
Imagem - 'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro