Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Alan Pinheiro
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 06:00
Bastou apenas 25 dias em 2026 para Bahia e Vitória se encontrarem pela primeira vez na temporada com o objetivo de disputar o clássico Ba-Vi. Neste domingo (25), os dois times se enfrentam no Barradão para travar o último confronto antes da estreia de ambos pelo Campeonato Brasileiro. O clássico deste final de semana, válido pela 5ª rodada do Baianão, pode aumentar a vantagem do Esquadrão na liderança ou aproximar o Leão do topo. A bola rola a partir das 16h.
Com 100% de aproveitamento na competição, Tricolor lidera a competição com 12 pontos, nove a mais que o Galícia, primeira equipe fora da zona de classificação. Já os rubro-negros começam a rodada na terceira posição da tabela de classificação, com seis pontos conquistados. Um resultado positivo para os donos da casa só fariam o time subir na tabela em caso de derrota ou empate do Barcelona de Ilhéus.
O Bahia chega para o clássico confortável e com muitas opções para enfrentar o rival no Barradão. Em seus quatro primeiros jogos, Rogério Ceni só usou o time titular na goleada contra o Barcelona de Ilhéus por 5x1. Antes disso, um time repleto de meninos formados na base tricolor e, posteriormente, uma equipe mesclada com reservas conseguiram três triunfos no Baiano.
A liderança no estadual e a proximidade com o começo da Série A permite que Ceni consiga mesclar o time para enfrentar o Vitória. O comandante tricolor deve manter a base da equipe que venceu o Galícia, mas com a inserção de alguns titulares no conjunto. A decisão de quais são esses jogadores dependerá da forma física de cada um, mas Luciano Juba e Erick Pulga despontam entre os favoritos para jogarem desde o início.
Rogério CeniTreinador do Bahia
“Vamos analisar qual vai ser a melhor escalação no sentido deste jogo, o jogo do Corinthians, do condicionamento físico de cada um, desses 30 atletas que temos, escolher a melhor equipe, não sei se com todos de hoje, mas a melhor equipe condicionada para enfrentar o Vitória e depois o Corinthians”, reforçou o treinador.
Já o Vitória chega para o Ba-Vi pressionado pelo baixo rendimento do time alternativo nas primeiras três rodadas da competição. Comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-negro conseguiu apenas três empates no período, mas vai para o clássico com moral após golear a Juazeirense por 4x0. O confronto é a oportunidade do elenco em se recuperar na competição.
A tendência para o confronto é que o Vitória tenha poucas mudanças para mandar a partida no Barradão, como a volta do zagueiro Zé Marcos ao onze inicial. O jogador foi desfalque no meio de semana porque cumpriu o último jogo da suspensão de quatro jogos recebida após a expulsão na final do Campeonato Baiano de 2025. Outro que volta a estar à disposição de Jair Ventura é o meia Pablo, expulso na partida contra o Porto.
Apesar da sequência difícil e do início de ritmo de jogo para o elenco considerado como titular, o técnico do Leão destacou a força do clássico e a necessidade de vencer o rival. “Sabemos tudo o que representa. Já joguei, sei da responsabilidade, sei da importância do jogo. A gente vai encarar como uma final de Copa do Mundo, é um jogo à parte", deu o recado.
A grande novidade para o primeiro encontro das equipes no ano é a implementação do árbitro de vídeo (VAR). Pela primeira vez na atual edição do estadual, a tecnologia será utilizada para auxiliar as decisões de campo. A arbitragem de campo liderada por Wagner Francisco Silva, enquanto Diego Pombo Lopez será o responsável pela análise das imagens.