Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Clubes se enfrentam neste domingo (25), a partir das 16h no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 06:00

Bahia e Vitória se enfrentam pela primeira vez na temporada
Bahia e Vitória se enfrentam pela primeira vez na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória; Letícia Martins/EC Bahia

Bastou apenas 25 dias em 2026 para Bahia e Vitória se encontrarem pela primeira vez na temporada com o objetivo de disputar o clássico Ba-Vi. Neste domingo (25), os dois times se enfrentam no Barradão para travar o último confronto antes da estreia de ambos pelo Campeonato Brasileiro. O clássico deste final de semana, válido pela 5ª rodada do Baianão, pode aumentar a vantagem do Esquadrão na liderança ou aproximar o Leão do topo. A bola rola a partir das 16h.

Com 100% de aproveitamento na competição, Tricolor lidera a competição com 12 pontos, nove a mais que o Galícia, primeira equipe fora da zona de classificação. Já os rubro-negros começam a rodada na terceira posição da tabela de classificação, com seis pontos conquistados. Um resultado positivo para os donos da casa só fariam o time subir na tabela em caso de derrota ou empate do Barcelona de Ilhéus.

O Bahia chega para o clássico confortável e com muitas opções para enfrentar o rival no Barradão. Em seus quatro primeiros jogos, Rogério Ceni só usou o time titular na goleada contra o Barcelona de Ilhéus por 5x1. Antes disso, um time repleto de meninos formados na base tricolor e, posteriormente, uma equipe mesclada com reservas conseguiram três triunfos no Baiano.

A liderança no estadual e a proximidade com o começo da Série A permite que Ceni consiga mesclar o time para enfrentar o Vitória. O comandante tricolor deve manter a base da equipe que venceu o Galícia, mas com a inserção de alguns titulares no conjunto. A decisão de quais são esses jogadores dependerá da forma física de cada um, mas Luciano Juba e Erick Pulga despontam entre os favoritos para jogarem desde o início.

Ba-Vi é o jogo mais pesado que temos, diferente jogar com time de Série A. Dar transição custa muito mais, equipe preparada para fazer esse tipo de jogo, trabalha muito defendendo em linhas baixas e contra-atacando. Jogo sempre mais difícil

Rogério Ceni

Treinador do Bahia

“Vamos analisar qual vai ser a melhor escalação no sentido deste jogo, o jogo do Corinthians, do condicionamento físico de cada um, desses 30 atletas que temos, escolher a melhor equipe, não sei se com todos de hoje, mas a melhor equipe condicionada para enfrentar o Vitória e depois o Corinthians”, reforçou o treinador.

Já o Vitória chega para o Ba-Vi pressionado pelo baixo rendimento do time alternativo nas primeiras três rodadas da competição. Comandado por Rodrigo Chagas, o Rubro-negro conseguiu apenas três empates no período, mas vai para o clássico com moral após golear a Juazeirense por 4x0. O confronto é a oportunidade do elenco em se recuperar na competição.

A tendência para o confronto é que o Vitória tenha poucas mudanças para mandar a partida no Barradão, como a volta do zagueiro Zé Marcos ao onze inicial. O jogador foi desfalque no meio de semana porque cumpriu o último jogo da suspensão de quatro jogos recebida após a expulsão na final do Campeonato Baiano de 2025. Outro que volta a estar à disposição de Jair Ventura é o meia Pablo, expulso na partida contra o Porto.

Apesar da sequência difícil e do início de ritmo de jogo para o elenco considerado como titular, o técnico do Leão destacou a força do clássico e a necessidade de vencer o rival. “Sabemos tudo o que representa. Já joguei, sei da responsabilidade, sei da importância do jogo. A gente vai encarar como uma final de Copa do Mundo, é um jogo à parte", deu o recado.

A grande novidade para o primeiro encontro das equipes no ano é a implementação do árbitro de vídeo (VAR). Pela primeira vez na atual edição do estadual, a tecnologia será utilizada para auxiliar as decisões de campo. A arbitragem de campo liderada por Wagner Francisco Silva, enquanto Diego Pombo Lopez será o responsável pela análise das imagens.

