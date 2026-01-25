Acesse sua conta
Veja a lista dos maiores artilheiros do clássico Ba-Vi neste século

Desde 2001, 169 jogadores diferente sjá marcaram no maior clássico do Norte/Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:00

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Marcado para este domingo (25), às 16h, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Ba-Vi se aproxima e a pergunta que não quer calar para tricolores e rubro-negros é quem vai balançar as redes e ajudar seu time sair com os três pontos. Pensando nisso, o CORREIO fez um levantamento dos maiores artilheiros do clássico no século 21. Ao todo, em 103 duelos fora disputados desde 2001 e 169 jogadores diferentes balançaram as redes, mas a lista considera apenas os nomes que fizeram ao menos dois gols.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols  por Divulgação
Índio marcou 8 gols  por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols  por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols  por Felipe Oliveira
 Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols  por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols  por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols  por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols  por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols  por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols  por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols  por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols  por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols  por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols  por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols  por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols  por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols  por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols  por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols  por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols  por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Nonato marcou 10 gols  por Divulgação

LEIA MAIS 

Atacante formado pelo Bahia volta ao Brasil para jogar o Campeonato Mineiro

Ex-capitão e multicampeão pelo Vitória é contratado por Esquadrão de Aço

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Saiba o que está em jogo para Bahia e Vitória em primeiro Ba-Vi de 2026

Equilíbrio marca o retrospecto recente do Ba-Vi; relembre os últimos clássicos

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi

