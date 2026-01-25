GOLEADORES

Veja a lista dos maiores artilheiros do clássico Ba-Vi neste século

Desde 2001, 169 jogadores diferente sjá marcaram no maior clássico do Norte/Nordeste

Marcado para este domingo (25), às 16h, no Barradão, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano, o Ba-Vi se aproxima e a pergunta que não quer calar para tricolores e rubro-negros é quem vai balançar as redes e ajudar seu time sair com os três pontos. Pensando nisso, o CORREIO fez um levantamento dos maiores artilheiros do clássico no século 21. Ao todo, em 103 duelos fora disputados desde 2001 e 169 jogadores diferentes balançaram as redes, mas a lista considera apenas os nomes que fizeram ao menos dois gols.