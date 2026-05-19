CASA DOS FAMOSOS

Como será a mansão milionária de Rica de Marré, com tobogã secreto, pub privativo e vista para o mar

Influenciadora revelou detalhes da construção em Alagoas, que aposta em arquitetura brasileira, piscina com borda infinita e ambientes integrados à natureza

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 06:00

Rica de Marré mostrou novos detalhes da mansão em Alagoas Crédito: Reprodução

A nova mansão de Rica de Marré já virou assunto nas redes sociais antes mesmo de ficar pronta. Construída há cerca de três anos em um terreno com vista privilegiada para o mar de Maceió, em Alagoas, a casa da influenciadora mistura luxo, arquitetura contemporânea brasileira e detalhes inusitados, incluindo até um tobogã escondido dentro de um armário.

Conhecida por mostrar os bastidores da obra para os seguidores, Rica revelou recentemente que a construção entrou em uma das etapas finais, com instalação de revestimentos e preparação para a decoração dos ambientes.

O projeto aposta em materiais naturais e elementos inspirados na cultura brasileira. Entre as escolhas da influenciadora estão as pedras naturais brasileiras, paredes com textura produzida a partir de casca de sururu, madeira Cumaru e um quarto completamente revestido em pedra Moledo.

Mas o espaço que mais despertou curiosidade foi o tobogã secreto planejado por Rica desde o início da construção. Segundo ela, o escorregador ligará dois andares da casa e ficará escondido em uma passagem secreta. “A casa é contemporânea e sofisticada, mas o tobogã vai sair de um armário”, contou a influenciadora ao explicar a ideia do projeto.

Mansão de Rica de Marré 1 de 25

O brinquedo ficará conectado ao pub privativo da residência, ambiente que Rica define como o mais lúdico da casa. O restante da decoração seguirá uma proposta clean e sofisticada, com integração entre os ambientes internos e a paisagem natural ao redor.

Outro destaque da mansão será a piscina em diferentes níveis. O espaço contará com área rasa estilo “prainha”, locais para banho de sol e borda infinita integrada visualmente ao mar.

A influenciadora também chamou atenção ao mostrar detalhes pensados para valorizar a iluminação natural e a paisagem de Alagoas. A casa terá grandes painéis de vidro, ambientes suspensos, claraboia retrátil no banheiro principal e até uma jabuticabeira plantada dentro do imóvel. “Nunca mais vou sair de casa depois que ela estiver pronta”, brincou Rica ao mostrar o andamento da obra nas redes sociais.

Natural de Maceió, Gabriela Sales, nome verdadeiro de Rica de Marré, começou a carreira ainda na era dos blogs de moda e lifestyle. Ao longo dos anos, transformou o perfil nas redes em um dos mais conhecidos do Nordeste quando o assunto é moda, viagens e decoração.