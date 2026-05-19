ESTÉTICA

Gracyanne Barbosa revela preenchimento íntimo e revela que excesso de treino causou mudanças físicas nas 'partes'

Musa fitness contou que baixa gordura corporal e rotina intensa de treinos causaram mudanças na região íntima

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:27

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Scociais

Gracyanne Barbosa surpreendeu seguidores ao revelar que passou por uma série de procedimentos estéticos na região íntima. A influenciadora falou abertamente sobre o assunto em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (18).

Segundo Gracyanne, a decisão aconteceu após perceber mudanças no corpo provocadas pela rotina intensa de treinos e pelo percentual muito baixo de gordura corporal, algo comum em atletas e fisiculturistas.

Gracyanne Barbosa inicia retirada de tatuagem íntima dedicada a Belo 1 de 7

A musa explicou que começou a notar flacidez e alterações na textura da pele da região íntima ao longo do tempo, situação que acabou afetando sua autoestima. “Quando você treina muito e tem um percentual de gordura muito baixo, o corpo muda e a região íntima também acaba mudando”, contou.

Para tentar melhorar a aparência da região, Gracyanne revelou que realizou um protocolo estético envolvendo diferentes técnicas de rejuvenescimento íntimo.

Entre os procedimentos citados por ela estão aplicações de laser, bioestimuladores, ácido hialurônico e exossomos, substâncias usadas em tratamentos regenerativos e de estímulo de colágeno.

A influenciadora afirmou que todo o processo foi feito com planejamento e acompanhamento médico. “O resultado ficou lindo. Estou completamente apaixonada”, disse.

A revelação repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas. Muitos seguidores elogiaram a sinceridade de Gracyanne ao abordar um tema considerado íntimo e pouco discutido publicamente.

Outros destacaram a coragem da musa fitness em expor detalhes do procedimento sem tabu.