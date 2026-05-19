Gracyanne Barbosa revela preenchimento íntimo e revela que excesso de treino causou mudanças físicas nas 'partes'

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:27
Gracyanne Barbosa surpreendeu seguidores ao revelar que passou por uma série de procedimentos estéticos na região íntima. A influenciadora falou abertamente sobre o assunto em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (18).
Segundo Gracyanne, a decisão aconteceu após perceber mudanças no corpo provocadas pela rotina intensa de treinos e pelo percentual muito baixo de gordura corporal, algo comum em atletas e fisiculturistas.
Gracyanne Barbosa inicia retirada de tatuagem íntima dedicada a Belo
A musa explicou que começou a notar flacidez e alterações na textura da pele da região íntima ao longo do tempo, situação que acabou afetando sua autoestima. “Quando você treina muito e tem um percentual de gordura muito baixo, o corpo muda e a região íntima também acaba mudando”, contou.
Para tentar melhorar a aparência da região, Gracyanne revelou que realizou um protocolo estético envolvendo diferentes técnicas de rejuvenescimento íntimo.
Entre os procedimentos citados por ela estão aplicações de laser, bioestimuladores, ácido hialurônico e exossomos, substâncias usadas em tratamentos regenerativos e de estímulo de colágeno.
A influenciadora afirmou que todo o processo foi feito com planejamento e acompanhamento médico. “O resultado ficou lindo. Estou completamente apaixonada”, disse.
A revelação repercutiu rapidamente nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas. Muitos seguidores elogiaram a sinceridade de Gracyanne ao abordar um tema considerado íntimo e pouco discutido publicamente.
Outros destacaram a coragem da musa fitness em expor detalhes do procedimento sem tabu.
Nos últimos anos, tratamentos estéticos íntimos passaram a ganhar mais espaço entre celebridades e clínicas especializadas, principalmente procedimentos ligados à flacidez, rejuvenescimento e melhora da autoestima feminina.