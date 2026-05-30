ASTROLOGIA

Horóscopo da semana (1 a 7 de junho): reconciliações e alertas para mal-entendidos chegam com tudo; veja previsões dos 12 signos

Período entre 1º e 7 de junho favorece acordos e crescimento pessoal, mas exige atenção

Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de junho será marcada por uma mistura de oportunidades e desafios para os signos do zodíaco. Enquanto alguns movimentos astrológicos favorecem acordos, reconciliações e avanços em projetos pessoais, outros pedem cautela com a comunicação, especialmente em assuntos familiares, profissionais e financeiros.

Com o Sol em Gêmeos, o período tende a estimular a curiosidade, a troca de informações e a capacidade de lidar com diferentes tarefas ao mesmo tempo. A energia favorece assuntos ligados à rotina, ao trabalho e aos cuidados com a saúde.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Ao mesmo tempo, a quadratura entre Mercúrio e Netuno pode gerar confusões, interpretações equivocadas e dificuldades na comunicação. Por isso, a recomendação é redobrar a atenção antes de assinar contratos, fechar acordos ou tomar decisões importantes baseadas apenas em impressões momentâneas.

Outro destaque da semana é a união entre Vênus e Júpiter em Câncer, aspecto que favorece relacionamentos, parcerias e entendimentos. A tendência é de mais acolhimento, empatia e facilidade para resolver conflitos antigos.

Confira os destaques para cada signo:

Áries

A semana favorece conversas, estudos e novas descobertas. Apesar disso, será importante evitar discussões desnecessárias e prestar atenção à forma como se comunica com familiares. O período também favorece o fortalecimento dos vínculos afetivos.

Touro

Questões financeiras ganham destaque. A recomendação é evitar gastos impulsivos e analisar cuidadosamente qualquer proposta que envolva dinheiro. Em contrapartida, haverá mais energia para perseguir objetivos e colocar planos em prática.

Gêmeos

O momento favorece viagens curtas, aprendizado e troca de experiências. No entanto, será preciso cautela com promessas e decisões financeiras tomadas por impulso. A comunicação tende a fluir com mais facilidade ao longo da semana.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

Os cancerianos poderão sentir necessidade de introspecção e reflexão. Apesar da sensibilidade elevada, o período também traz oportunidades de crescimento financeiro e mais sensação de segurança emocional.

Leão

Projetos coletivos e amizades ganham importância. A semana favorece processos de cura emocional e fortalecimento da confiança. No trabalho, foco e produtividade poderão ajudar a alcançar metas importantes.

Virgem

Assuntos ligados à carreira estarão em evidência. O momento pode abrir portas para novas oportunidades profissionais, desde que os virginianos evitem interpretações precipitadas e mantenham atenção aos detalhes.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra

A busca por novos conhecimentos e experiências tende a crescer. O período favorece reconhecimento profissional, mas exige cuidado com informações incompletas ou promessas que pareçam boas demais para ser verdade.

Escorpião

A semana pede transformação e revisão de antigos padrões. Apesar dos desafios internos, boas oportunidades poderão surgir em projetos, estudos e parcerias importantes.

Sagitário

Os relacionamentos estarão no centro das atenções. Será um período favorável para fortalecer vínculos, resolver pendências emocionais e reorganizar a rotina para melhorar a qualidade de vida.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio

O equilíbrio entre trabalho e bem-estar será essencial. Os capricornianos poderão encontrar oportunidades de crescimento nos relacionamentos e viver momentos mais leves ao lado de pessoas importantes.

Aquário

Criatividade e prazer estarão em alta. Ao mesmo tempo, será necessário evitar distrações que possam gerar erros no trabalho ou em tarefas importantes. O período também favorece melhorias na saúde e na rotina.

Peixes

Questões familiares pedem atenção. A semana favorece harmonia nos relacionamentos afetivos e maior produtividade no dia a dia, desde que os piscianos evitem criar expectativas irreais sobre situações e pessoas.

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